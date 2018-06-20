Эрмитаж возобновляет строительство фондохранилища, обросшее уголовными делами

Государственный Эрмитаж объявил о возобновлении строительства фондохранилища в Старой Деревне. Помимо возведения самого 13-этажного здания отдельный аукцион объявят на завершение свайного основания. В землю на глубину до 35 м будут вбиты более 500 свай.

Как сообщает сайт музея 20 июня, выведение ограниченного объема работ нулевого цикла в отдельный аукцион связано с особенностями бюджетного финансирования и технологической последовательностью выполнения этих работ.

Аукцион состоится 13 июля на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Победитель получит право заключения договора на завершение комплекса работ по устройству свайного поля здания Эрмитажной библиотеки в рамках III очереди строительства. Начальная максимальная цена контракта составит 263 719 630,43 рубля. Подрядчик обязан будет выполнить работы в течение 140 дней с момента заключения договора.

Эрмитажу не слишком везет с подрядчиками. В мае 2018 года Басманный суд Москвы отправил под стражу руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова, который, по версии следствия, похитил 450 миллионов рублей на подрядах государственного музея по строительству фондохранилища. Вместе с Колесниковым был арестован и бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Предприниматель «заходил» в тендеры Минкульта и подведомственных ему учреждений, получал деньги якобы за выполненные работы, обналичивал миллионы и делился. В доле, судя по материалам дела, были Пирумов как покровитель схемы, начальник имущественного департамента Минкульта Борис Мазо и другие деятели культуры.