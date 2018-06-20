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20.06.2018 15:39

Эрмитаж возобновляет строительство фондохранилища, обросшее уголовными делами

Государственный Эрмитаж объявил о возобновлении строительства фондохранилища в Старой Деревне. Помимо возведения самого 13-этажного здания отдельный аукцион объявят на завершение свайного основания. В землю на глубину до 35 м будут вбиты более 500 свай.

Как сообщает сайт музея 20 июня, выведение ограниченного объема работ нулевого цикла в отдельный аукцион связано с особенностями бюджетного финансирования и технологической последовательностью выполнения этих работ.

Аукцион состоится 13 июля на электронной площадке Сбербанк-АСТ. Победитель получит право заключения договора  на завершение комплекса работ по устройству свайного поля здания Эрмитажной библиотеки в рамках III очереди строительства. Начальная максимальная цена контракта составит 263 719 630,43  рубля. Подрядчик обязан будет выполнить работы в течение 140 дней с момента заключения договора. 

Эрмитажу не слишком везет с подрядчиками. В мае 2018 года Басманный суд Москвы отправил под стражу руководителя группы компаний «Роспан» Никиту Колесникова, который, по версии следствия, похитил 450 миллионов рублей на подрядах государственного музея по строительству фондохранилища. Вместе с Колесниковым был арестован и бывший замминистра культуры Григорий Пирумов. Предприниматель «заходил» в тендеры Минкульта и подведомственных ему учреждений, получал деньги якобы за выполненные работы, обналичивал миллионы и делился. В доле, судя по материалам дела, были Пирумов как покровитель схемы, начальник имущественного департамента Минкульта Борис Мазо и другие деятели культуры. 

Справка:

Реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» построят в форме куба, закрытого рельефным стеклянным фасадом и установленного на двухэтажный гранитный стилобат с подземным паркингом на 60 машин. Необычную архитектурную концепцию здания общей площадью 51 546 кв.м., разработала голландская мастерская OMA (The Office for Metropolitan Architecture), под руководством известного архитектора Рема Коолхааса (Rem Koolhaas).

В здании разместятся библиотека и фонды открытого хранения, с возможностью их экскурсионного посещения, а также выставочные залы и служебные помещения.


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19.06.2018 12:10
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Компания «Главстрой-СПб» получила разрешения на строительство двух участков улично-дорожной сети в новом жилом районе «Юнтолово» протяженностью более 500 метров. Плановый срок ввода объектов в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
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