Проделки петербургского ветра: «приунывший» светофор и «паровозик» на КАД

Днём 20 июня ветер в Петербурге разгулялся: от очевидцев поступило уже около десятка сообщений о последствиях непогоды. Легче всего ей сломить деревья, но есть и более затейливые сюжеты.

На улице Розенштейна проволочные ограждения повалило на «Хёнде Экус». «Экус» встал и, видать, будет чего-то ждать. Автомобилисты разобрали ограждения правее и едут там, но пробке быть», – рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Пушкине на Удаловской улице фонарь «приуныл на проводах», а у выезда с Якорной улицы на Красногвардейскую площадь светофор «не удержался и упал, зацепившись за растяжку». На Северном проспекте ветер сломал рекламный щит, и тот навис над проезжей частью.

Рухнувшие деревья дадим списком по «ДТП и ЧП» и телеграм-каналу «Мегаполис»:

На проспекте Энгельса, не доезжая до Светлановской площади в сторону Ланского шоссе, дерево перекрыло проезд по трём полосам.

«В Шушарах дерево накрыло «Мерседес». Владелец, видимо, не в курсе. А вот ЖЭК пытается скрыть следы».

На 39-м километре Дороги жизни, у «Разорванного кольца», завалившееся дерево оставило открытыми только часть полосы и обочину.

И ещё один инцидент, в котором, похоже, ветер сыграл не последнюю роль – ДТП на КАД.

Пять машин столкнулись «паровозиком» на внутреннем кольце между Колтушским и Московским шоссе, конечно, из-за несоблюдения дистанции, но был повод – лежащий на проезжей части водоналивной бон. Автомобилист предупредил о нём, сняв видео, но оно не помогло: почти сразу в «ДТП и ЧП» появились фотографии столкнувшихся машин. «Проезжал за 10 минут до этого, отбойник просто валялся в левом ряду, откуда он там взялся – вопрос», – пишет Костя. Ветер – логичный ответ на его вопрос.

«Если бы оно <ограждение> было, как полагается, наполнено водой, то никуда бы его не сдуло, его инженеры проектировали с учётом погодных условий», – наставительно объясняет Александра.

Напомним ещё пару «злых ветреных шуток», о которых мы уже писали. На дамбе машины чуть не сдуло, а на Пятилеток летало «нечто». Напомним, ветреная обстановка в Петербурге сохраняется.