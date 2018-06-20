Петербургские депутаты хотят защитить почтальонов от собак

Петербургские парламентарии 20 июня проголосовали за законопроект главы фракции «Единая Россия» Александра Тетердинко. Документ предполагает введение штрафа за отсутствие таблички, предупреждающей о собаке на частной территории.

Как объяснил автор законопроекта, от того, что люди не вешают надписи «Осторожно, злая собака!» на заборах, страдают почтальоны, судебные приставы и врачи. Кроме того, рискуют оказаться в опасности жители города, оказавшись не только среди домов коттеджного типа в частном секторе, но и среди городской застройки. «Часто собаки охраняют строительные площадки», – подчеркнул депутат.

Согласно его предложению, отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки при входе на земельный участок, находящийся в собственности или пользовании владельца собаки, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.