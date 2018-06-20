Чем заняться на Дне города в Пушкине

В выходные 23-24 июня город Пушкин отпразднует свой 308-й День рождения. В этом году партнером карнавала в честь основания Царского села являются «Образцовые кварталы»

Город Пушкин приглашает на праздник, каждый участник которого сможет стать главным действующим лицом. Надеемся, карнавал придется по душе новоселам «Образцовых кварталов», которые не мыслят себя вне атмосферы творчества и активного образа жизни!

В программе: мотопарад, карнавал, выступления танцоров и музыкантов. Для начала, расскажем, куда сходить в Пушкине 23 июня.

Центральная сцена (ул. Пушкинская, 28)

Карнавал в честь основания Царского села «Царскосельский мундиаль» (0+) стартует в 14 часов. Колонны будут шествовать от улицы Магазейной (площадка у Дома молодежи) через Дворцовую, Садовую и Оранжерейную улицы до центральной концертной площадки на Пушкинской, 28. Колонны будут формироваться с 12 до 14 часов, а само шествие продлится до 15 часов.

Праздник официально откроется на центральной сцене в 15 часов, после чего начнется концерт, а также – внимание! – конкурсы. Организаторы выберут костюм часа и определят победителей конкурса вокалистов «Царскосельские голоса».

С 16.40 до 23.00 – время карнавала. Эта часть праздничной программы пройдет под знаком конкурса «Фанаты карнавала» на самый оригинальный и стилистически цельный карнавальный образ. В это же время состоится финал конкурса «Стоп-кадр» – слайд-шоу лучших фоторабот, присланных пушкинцами. Может быть, «Образцовые кварталы» не будут представлены в этом конкурсе в нынешнем году. Но чем больше новоселов будет появляться в этом комплексе, тем больше ярких фотокадров они отошлют в конкурсную комиссию в следующий раз.

Концерт с участием солистов и творческих коллективов Петербурга, звезд отечественной эстрады завершится праздничным фейерверком.

Уточняем: огненное шоу начнется ровно в 22.45.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Сцена у Дома молодежи (ул. Магазейная, 42)

В 14.15 здесь начнется праздничная программа для юных жителей. Как насчет того, чтобы поучаствовать в конкурсе детской коляски «Спорт на колесиках, или Колыбель футбола»? Это, конечно, вопрос к родителям самых маленьких участников. А вот на конкурс костюма «Талисманы футбольных чемпионатов» приглашают уже тех, кто научился твердо стоять на ногах: ведь свой костюм надо представить во всей красе! Еще одно состязание – «Спортивные фанаты» – позволит продемонстрировать спортивный задор, знание кричалок-вопелок и весь диапазон своих творческих возможностей.

По окончании детского времени, с 20 до 22 часов, на этой же площадке можно будет насладиться балетом и послушать джаз. Вниманию гостей праздника предстанут программы «Царскосельский балет» и «Джаз в Царском».

Сцена у Гостиного двора (ул. Московская, 25)

С 15 до 18 часов это праздничное пространство окажется во власти спорта. Сначала свое мастерство покажут спортивные клубы. Затем площадка трансформируется в «Моторную территорию». На ней можно будет увидеть декорированные автомобили. И, наконец, пройдет конкурс «Тачки в футбольной прокачке».

Буферный парк

Еще одна площадка, где будет царить спорт. Но не только.

С 14 до 20 часов в Буферном парке можно будет посмотреть спортивные состязания и запуск воздушных змеев – в рамках международного фестиваля. Здесь же будут работать многочисленные аттракционы. Взрослые смогут посмотреть развлекательное шоу на воде (интерактивная зона «Вода»). А в зоне «Царскосельское небо» все желающие смогут поучиться искусству пилотирования воздушных змеев (с 14 до 18 часов).

«Царскосельский мундиаль» продолжится в воскресенье, 24 июня, на центральной сцене, в Буферном парке и на сцене у Дома молодежи «Царскосельский».

С 15 до 20 часов на центральной сцене пройдет музыкальный марафон «Царскосельский open-air».

В Буферном парке продолжится международный фестиваль воздушных змеев. Чем не повод для ярких кадров для грядущих фотоконкурсов?

Интерактивная программа у Дома молодежи начнется в 10.30. Гостей ждут квест «Дело было в Царском Селе», танцевально-спортивный флэшмоб, спортивно-интерактивная зона и викторины, розыгрыши подарков и призов.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

«Образцовые кварталы», которые компания «Терминал-Ресурс» строит в рамках проекта «На Царскосельских холмах», расположены в экологически чистом районе. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии. В квартирах предусмотрены высокие потолки, возможность объединения гостиной, кухни и холла, а на верхних этажа – установка камина. Система теплого водяного пола Uponor и автономные газовые котельные Viessmann позволяют существенно (до 30%) сократить коммунальные платежи.

«Образцовые кварталы» – это малоэтажные дома вблизи исторических, природных и архитектурных сокровищ Царского села. И ближайший уик-энд дарит случай в этом убедиться: «Образцовые кварталы» находятся всего в 10 минутах езды от площадок, где развернутся основные события праздничной программы в честь Дня города Пушкина.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya