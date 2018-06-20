Чем заняться на Дне города в Пушкине
Город Пушкин приглашает на праздник, каждый участник которого сможет стать главным действующим лицом. Надеемся, карнавал придется по душе новоселам «Образцовых кварталов», которые не мыслят себя вне атмосферы творчества и активного образа жизни!
В программе: мотопарад, карнавал, выступления танцоров и музыкантов. Для начала, расскажем, куда сходить в Пушкине 23 июня.
Центральная сцена (ул. Пушкинская, 28)
Карнавал в честь основания Царского села «Царскосельский мундиаль» (0+) стартует в 14 часов. Колонны будут шествовать от улицы Магазейной (площадка у Дома молодежи) через Дворцовую, Садовую и Оранжерейную улицы до центральной концертной площадки на Пушкинской, 28. Колонны будут формироваться с 12 до 14 часов, а само шествие продлится до 15 часов.
Праздник официально откроется на центральной сцене в 15 часов, после чего начнется концерт, а также – внимание! – конкурсы. Организаторы выберут костюм часа и определят победителей конкурса вокалистов «Царскосельские голоса».
С 16.40 до 23.00 – время карнавала. Эта часть праздничной программы пройдет под знаком конкурса «Фанаты карнавала» на самый оригинальный и стилистически цельный карнавальный образ. В это же время состоится финал конкурса «Стоп-кадр» – слайд-шоу лучших фоторабот, присланных пушкинцами. Может быть, «Образцовые кварталы» не будут представлены в этом конкурсе в нынешнем году. Но чем больше новоселов будет появляться в этом комплексе, тем больше ярких фотокадров они отошлют в конкурсную комиссию в следующий раз.
Концерт с участием солистов и творческих коллективов Петербурга, звезд отечественной эстрады завершится праздничным фейерверком.
Уточняем: огненное шоу начнется ровно в 22.45.
Сцена у Дома молодежи (ул. Магазейная, 42)
В 14.15 здесь начнется праздничная программа для юных жителей. Как насчет того, чтобы поучаствовать в конкурсе детской коляски «Спорт на колесиках, или Колыбель футбола»? Это, конечно, вопрос к родителям самых маленьких участников. А вот на конкурс костюма «Талисманы футбольных чемпионатов» приглашают уже тех, кто научился твердо стоять на ногах: ведь свой костюм надо представить во всей красе! Еще одно состязание – «Спортивные фанаты» – позволит продемонстрировать спортивный задор, знание кричалок-вопелок и весь диапазон своих творческих возможностей.
По окончании детского времени, с 20 до 22 часов, на этой же площадке можно будет насладиться балетом и послушать джаз. Вниманию гостей праздника предстанут программы «Царскосельский балет» и «Джаз в Царском».
Сцена у Гостиного двора (ул. Московская, 25)
С 15 до 18 часов это праздничное пространство окажется во власти спорта. Сначала свое мастерство покажут спортивные клубы. Затем площадка трансформируется в «Моторную территорию». На ней можно будет увидеть декорированные автомобили. И, наконец, пройдет конкурс «Тачки в футбольной прокачке».
Буферный парк
Еще одна площадка, где будет царить спорт. Но не только.
С 14 до 20 часов в Буферном парке можно будет посмотреть спортивные состязания и запуск воздушных змеев – в рамках международного фестиваля. Здесь же будут работать многочисленные аттракционы. Взрослые смогут посмотреть развлекательное шоу на воде (интерактивная зона «Вода»). А в зоне «Царскосельское небо» все желающие смогут поучиться искусству пилотирования воздушных змеев (с 14 до 18 часов).
«Царскосельский мундиаль» продолжится в воскресенье, 24 июня, на центральной сцене, в Буферном парке и на сцене у Дома молодежи «Царскосельский».
С 15 до 20 часов на центральной сцене пройдет музыкальный марафон «Царскосельский open-air».
В Буферном парке продолжится международный фестиваль воздушных змеев. Чем не повод для ярких кадров для грядущих фотоконкурсов?
Интерактивная программа у Дома молодежи начнется в 10.30. Гостей ждут квест «Дело было в Царском Селе», танцевально-спортивный флэшмоб, спортивно-интерактивная зона и викторины, розыгрыши подарков и призов.
«Образцовые кварталы», которые компания «Терминал-Ресурс» строит в рамках проекта «На Царскосельских холмах», расположены в экологически чистом районе. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии. В квартирах предусмотрены высокие потолки, возможность объединения гостиной, кухни и холла, а на верхних этажа – установка камина. Система теплого водяного пола Uponor и автономные газовые котельные Viessmann позволяют существенно (до 30%) сократить коммунальные платежи.
«Образцовые кварталы» – это малоэтажные дома вблизи исторических, природных и архитектурных сокровищ Царского села. И ближайший уик-энд дарит случай в этом убедиться: «Образцовые кварталы» находятся всего в 10 минутах езды от площадок, где развернутся основные события праздничной программы в честь Дня города Пушкина.
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya