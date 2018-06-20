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20.06.2018 15:24

Депутат, обещавший заниматься «ничем», презентовал первый законопроект

Петербургский парламент 20 июня утвердил законопроект о допинговых комиссиях, одним из авторов которого стали депутат-футболист Виктор Сысоев и его мать – лыжница Любовь Егорова. 

Презентовать документ доверили Сысоеву, для которого выступление с парламентской трибуны стало первым за два года. 

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», первым делом Сысоев поздравил коллег с победой сборной России над Египтом в рамках чемпионата мира. «Такой футбол нам нужен», – заключил Сысоев. 

После чего перешёл к чтению с бумажки подробностей предлагаемых им изменений. 

Согласно документу, написанному Сысоевым, его матерью – лыжницей Любовью Егоровой, в 1997-м пойманной на допинге, экс-главой комитета по спорту Смольного Юрием Авдеевым и главой комитета по законодательству ЗакСа Денисом Четырбоком, в комитетах по спорту и здоровью Смольного появятся сотрудники, в обязанности которых войдёт борьба с допингом и содействие направленным на это организациям. 

За проект проголосовали 44 депутата. Ни одного вопроса Сысоеву не задали. 

Напомним, что депутатом сын лыжницы, члена партии «Единая Россия» Любови Егоровой стал неожиданно в 2016 году, выиграв выборы от ЛДПР по окружному списку во Фрунзенском районе. В интервью «Фонтанке» депутат обещал заниматься «ничем». За полтора года антидопинговый законопроект — второй документ, где указана его фамилия.


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