Дело бывшего замдиректора Эрмитажа передали в суд

Завершено расследование дела бывшего главы строительного блока в дирекции Эрмитажа Михаила Новикова и управляющего компании «Балтстрой» Александра Коченова. Первое заседание по материалам о хищении 42 миллионов при реставрации Запасного дома Эрмитажа Куйбышевским районным судом Петербурга назначено на 25 июня.

Согласно карточке дела на сайте суда, материалы были переданы еще 7 июня, обвиняемых в деле по статье «Мошенничество в особо крупном размере» двое. Рассмотрят материалы в особом порядке, то есть без исследования доказательств — Новиков признал свою вину и возместил причиненный музею ущерб.

Напомним, реставрировать Запасный дом на Дворцовой набережной, 30, Эрмитаж начал в 2012 году, первоначальная сумма контракта превысила миллиард. В мае 2016-го стройкой интересовалась Счетная палата, увеличение затрат на 140 миллионов ей показалось необоснованным. К 2017 году стоимость работ составляла уже 2,4 млрд, хищение 42 миллионов из которых следствие вменило Новикову. Контракт получила петербургская компания «БалтСтрой». Ее управляющий Александр Коченов был замечен в хищениях не только на этом объекте.

Фамилия Коченова также фигурировала в «Деле реставраторов» – речь шла о хищениях 72 млн рублей при реставрации Новодевичьего женского монастыря в Москве, драмтеатра в Пскове и усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове. «Балтстрой» получал контракты Министерства культуры за пятипроцентные откаты, за это Коченов, как и его начальник Дмитрий Сергеев, получили условные сроки. Последнего, правда, практически сразу задержали вновь — по делу о хищениях при реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево.