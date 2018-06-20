Депутаты раскритиковали законопроект, который позволит застроить территорию вокруг СКК жильем

Петербургский ЗакС 20 июня утвердил в первом чтении законопроект о масштабных инвестпроектах реконструкции и строительства объектов культуры и спорта. Предполагается, что таким образом чиновники смогут провести реконструкцию СКК.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, инвестор сможет получить в аренду земельные участки без проведения торгов для строительства или реконструкции объекта спорта или культуры с учетом окупаемости инвестиций в такое строительство за счет создания на смежных участках объектов капитального строительства. Предполагается, что сам объект культуры или спорта должен в любом случае остаться в собственности у города. Единственное условие, которое обязаны соблюдать инвесторы, – вложение не менее 15 млрд рублей в такие объекты.

Законопроект вызвал бурю критики со стороны парламентариев. Так, единоросс Алексей Макаров заявил, что критерии, согласно которым можно выдавать земельные участки без торгов, были прописаны на федеральном уровне ещё в 2014 году. «Они предполагают соблюдение одного из трех условий: создание рабочих мест, увеличение налоговой базы, обеспечение социальных групп жильём. У нас нет ничего подобного в региональном законопроекте. Это во-первых. А во-вторых, насколько корректно принимать законопроект под один единственный проект?» Также Макаров отметил, что документ предполагает, что без конкурса инвестор сможет получить любое количество смежных с реконструируемым объектом культуры участков.

Яблочник Борис Вишневский заявил, что комитет по инвестициям путает инвесторов с меценатами. «Инвестор хочет заработать. Они за счёт чего это сделают? За счёт города. Проект закона написан так, что инвестор сможет застроить все от Купчино до Пушкина. И потом: ничего не сказано про гарантию, что у компании есть деньги. Не исключено, что инвестор разорится, жильё построив, а в спорткомплекс так и не вложив ни копейки».

Критически отозвалась о документе и депутат Оксана Дмитриева. По её расчётам, в случае вложения 15 млрд рублей в реконструкцию комплекса для того, чтобы окупить эти средства, инвестору придётся построить жилые дома для 100 тысяч человек. «А кто будет для всех этих людей инфраструктуру создавать?» – подчеркнула депутат.

Отметим, что реконструировать СКК планируют к чемпионату мира по хоккею 2023 года. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского экономического форума в 2018 году.

Разработка конкурсной документации на реконструкцию комплекса и благоустройство ближайших территорий будет идти в течение лета, подрядчика должны найти до 15 сентября. Спортивный комплекс останется в собственности города. В обмен инвестор получит право на благоустройство территории вокруг СКК. В проекте – комплексная жилая застройка, а также объекты социальной инфраструктуры: школа, спортивные площадки, два детских сада.