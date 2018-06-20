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Чемпионат мира по футболу 2018
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20.06.2018 14:46

Российского болельщика обвинили в домогательствах к журналистке немецкого канала за поцелуй в щеку

Скандалом завершился прямой эфир немецкого телеканала Deutsche Welle 19 июня в Москве. В ходе репортажа из столицы России к журналистке Джулиет Гонсалес Теран подошел российский болельщик и с криком «Россия — чемпион» поцеловал девушку в щеку. После этого он сразу убежал из кадра, а журналистка продолжила работу, ни на секунду не остановившись.

20 июня в официальном твиттере телеканала вышло сообщение, что  Джулиет Гонсалес Теран подверглась в Москве сексуальному домогательству и что сама журналистка отрицательно отнеслась к поведению мужчины, хотя в эфире никак не продемонстрировала свою реакцию.

В комментариях к видео с инцидентом большинство пользователей выразили сочувствие журналистке и заявили, что такое поведение недопустимо.

Отметим, что это не первый скандал с сексуальным подтекстом на чемпионате мира по футболу в России. Ранее в Бразилии стало популярным видео, как несколько бразильцев в центре Москвы, пританцовывая, взяли в кольцо россиянку и призвали ее распевать вместе с ними фразу «buceta rosa». На родине мужчин к невинной, казалось бы, шутке отнеслись резко негативно, ведь в переводе на русский язык это словосочетание переводится как «розовая вагина».


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