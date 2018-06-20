ЕС проведет экстренную встречу по вопросам миграции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил, что европейским странам необходимо выработать общую позицию по вопросам миграции.

«Я созываю неформальную рабочую встречу по вопросам миграции и политического убежища, которая назначена на воскресенье в Брюсселе, чтобы проработать эти вопросы с рядом глав стран и правительств, заинтересованных в поиске решений в преддверии саммита ЕС», – написал 20 июня в своем Twitter Юнкер.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС необходимо выработать «генплан по миграционной политике». При этом Германия и Франция выступают за укрепление внешних границ ЕС.

Напомним, что Европа столкнулась с миграционным кризисом в 2015 году, когда из стран Северной Африки и Ближнего Востока в ЕС приехали, по разным оценкам, от 1 до 1,8 миллиона мигрантов.