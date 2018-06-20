Fan ID как пропуск беженца в Европу

Опасения западных СМИ оправдались. Под видом футбольных фанатов на ЧМ-2018 приехали те, кто мечтает о лучшей жизни в Европе. Самые предприимчивые уже запросили убежище в соседней Финляндии.

На границе России и Финляндии начали отлавливать нелегалов с паспортом болельщика. Выходцы с Ближнего Востока, из Африки и даже из Китая, сообразив, что российский Fan ID сделать проще, чем визу, двинулись в Европу за убежищем.

С начала чемпионата мира по футболу более десяти иностранцев, желающих обосноваться в Финляндии, попались в руки властей по обе стороны границы, причём большинство случаев произошло за последние несколько дней.

На прошлой неделе при попытке пробраться в Суоми карельские пограничники задержали четверых молодых граждан Марокко, которые с полученными для посещения чемпионата мира по футболу в России Fan ID проехали мимо матча своей сборной прямиком в пограничную зону в Карелии. Иностранцы так и не смогли объяснить, что они накануне матча Марокко — Иран делают у границы с Финляндией.

Сразу пять иностранцев отловили в посёлке в Выборгском районе Ленобласти 18 и 19 июня. Сначала трое граждан Сенегала, мужчины от 26 до 37 лет, хотели пробраться в Финляндию и просить там убежища. А минувшей ночью в полиции посёлка Красный Холм также разбирались, не заблудились ли два иранца, приехавшие в Россию по туристической визе – якобы ради спортивного события.

Однако некоторым повезло больше, и теперь они как минимум поживут в Финляндии несколько месяцев, пока Миграционная служба вынесет своё решение. По закону, Суоми не может депортировать человека, который попросил убежища, пока не будет официального отказа миграционщиков, даже если он нарушил границу, пойдя на очевидный обман.

Как рассказал «Фонтанке» руководитель отдела анализа ситуации и рисков финской Погранохраны Марко Саарекс, в Финляндии сейчас расследуют три случая, когда обладатели Fan ID незаконно пересекли границу. В пятницу, 15 июня, с заявлением на предоставление убежища в аэропорту Хельсинки обратился гражданин Китая. Он честно признался, что оформил паспорт болельщика и купил билет на матч только ради того, чтобы приехать за убежищем в Финляндию.

С аналогичным намерением в тот же день был задержан в районе Вайниккала рядом с российской границей гражданин Нигерии, у которого был поддельный бразильский паспорт. В воскресенье, 17 июня, трое молодых марокканцев незаконно перешли границу в районе Ваалимаа (Торфяновка).

В ПУ ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к моменту подготовки материала ситуацию с «болельщиками-беженцами» не прокомментировали. В Погранохране Финляндии отметили, что это новое явление. Например, в прошлом году во время Кубка конфедераций, который проходил в России и тоже обеспечивал болельщикам безвизовый въезд, такого не случалось. Несмотря на это, попытки попасть в страну по паспорту болельщика были ожидаемы. На российской границе предотвращение таких случаев и поимка нелегалов ведётся в тесном сотрудничестве с российскими пограничными службами, подчеркнул Саарекс.

Западные СМИ уже некоторое время пишут о «взрывном потенциале» держателей Fan ID. Так, например, в Германии сразу обратили внимание, что подозрительно много паспортов болельщика получено в Иране (почти 9500 человек), Сенегале (около 9000), Тунисе (8000), Марокко (7500) и Египте (6500). Стало известно, что на арабских и африканских сайтах активно обсуждают, что под видом болельщика легко попасть в Европу, чтобы просить там убежища.

Действительно, билет на ЧМ гораздо дешевле, чем «нелегал-тур», примерная цена которого составляет 7-10 тысяч евро, отмечают немецкие журналисты. По сравнению с визой, если ещё и принимать во внимание возможность отказа в выдаче, пропуск на мундиаль тоже получить проще. Однако по Fan ID без шенгена или европейского паспорта желающих обосноваться в Финляндии не пустят даже в российскую погранзону. Если верить заявлениям финских пограничников, радоваться нелегалам пока рано.

«Паспорт болельщика не даёт права на доступ к территории Финляндии или Европейского союза, – говорит Саарекс. – Это одобренный проездной документ только для поездки в Россию. Таким образом, все случаи, когда по Fan ID пытаются попасть в Финляндию без визы, считаются незаконным въездом. Так что это нельзя назвать лёгким или допустимым способом [оказаться на территории ЕС]».

Так что, кто знает, может и заявления египтян о том, что они останутся жить в России, — вовсе не шутки.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»