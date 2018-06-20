Эксперты Кудрина рассказали, что в Петербурге назревает внутриполитический конфликт

Комитет гражданских инициатив оценил политические, экономические и социальные риски в регионах. Протестные движения идут на спад в целом по стране, в Петербурге внутриполитические конфликты, напротив, усиливаются.

Итоги трехлетнего мониторинга комитета, созданного нынешним главой Счетной палаты Алексеем Кудриным, опубликованы 20 июня. Протестные настроения эксперты оценивают раз в полгода, последние «замеры» пришлись на второе полугодие 2017 года. Авторы доклада пришли к выводу, что стабильные экономические показатели сводят к минимуму стремления россиян выходить на улицы, однако в отдельных регионах — например в Московской области, где население массово митинговало против свалок, и в Кемерово после трагедии в «Зимней вишне», был зафиксирован рост недовольства.

Эксперты оценивали экономические, политические и социальные настроения отдельно. Так, экономическое положение регионов в целом за последний период мониторинга было стабильным, в том числе благодаря президентским выборам и сопутствующему стремлению властей не принимать раздражающих граждан решений.

В разделе политических протестов также наметилась благоприятная тенденция. Эксперты объяснили ее спадом антикоррупционной кампании, который привел к снижению публичной протестной активности впервые за два года. Тем не менее политические риски в ряде регионов сохраняются из-за конфликтности элит. Административная устойчивость снизилась в Ленинградской области, на высоком уровне она остается в Карелии и Калининграде. Оценка внутриполитических конфликтов позволила сделать вывод об усилении этой конфликтности в Петербурге, Москве, Хакасии, Кемеровской и Московской областях.