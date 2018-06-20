Европейцы ответили Трампу: ЕС обложил пошлинами товары из США на 3 млрд евро

С 22 июня Евросоюз начинает взимать пошлины в размере 25% с целого ряда американских товаров. Так в Европе ответили на введение США заградительных пошлин на импорт стали и алюминия.

Как пишут 20 июня «Ведомости» со ссылкой на Reuters, пошлинами обложат товары из США на общую сумму примерно в 2,8 млрд евро. В частности, переплатить придется за ввоз в Европу американских мотоциклов, джинсов и бурбона.

Напомним, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что Россия также собирается ввести дополнительные пошлины на импорт из США. Правда, пока всего на сумму 93 млн долларов. Потери России от американских пошлин на сталь и алюминий чиновники ранее оценили в 537,6 млн долларов.

Отметим, помимо металлургии, новая политика Дональда Трампа серьезно затронула Китай. США ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Поднебесной на 50 млрд долларов. Китайцы уже готовят ответные меры. В том числе из-за торговых войн в последнее время падает курс рубля.