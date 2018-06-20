Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?

По Петербургу разгуливают тысячи гостей футбольного чемпионата. «Борьба за иностранную любовь» развернулась не только на оживленных улицах, но и в интернет-пространстве.

В период чемпионата приложения для знакомств многократно выросли в трафике. Об этом «Ведомости» сообщили 19 июня. В МТС проследили за поведением 30 000 абонентов, сосредоточенных возле стадионов и фан-зон, после чего пришли к выводу, что самым популярным «электронным сводником» стал Tinder – им пользовались в 11 раз чаще, чем обычно. Tele2 и «Мегафон» также отметили положительную динамику приложения.

«Фонтанка» не могла не проверить на себе этот Tinder-бум. Жребий зарегистрироваться в приложении выпал мне. Не являясь фанаткой сомнительных однодневных знакомств, я все-таки скачала Tinder, поставила свое самое лучшее селфи, выдохнула и начала свайпить предложенных мне мужчин. Первая десятка состояла из одних иностранцев. Причем попадались как арабы с египтянами, так и европейцы. И надо же – сразу взаимные симпатии! Хотя, быть может, они, как и я, лайкали всех подряд.

Предложения выпить кофе и посмотреть на развод мостов посыпались как из рога изобилия. Но я здесь зарегистрировалась не за этим. Поэтому технично «сливала» заморских кавалеров, параллельно выясняя, кто они, откуда, как им Петербург и что ищут в Tinder.

Француз по имени Ивес 29 лет от роду, например, сразу доложил, что посетит наш город в июле, причем приедет не на матч, а просто – погулять. Написал, что ему срочно нужна знакомая из местных, чтобы показала Петербург, ну а там уж как пойдет. На вопрос, что он знает о русских девушках, парижанин ответил неожиданно:

– О, я много чего знаю. Два года я встречался с девушкой родом из Оренбурга. Однако я не думаю, что могу судить обо всех девушках по одной.

Англичанин Карл сразу же пошел в наступление, так как в данный момент проводит время в Северной столице. Посыпались вопросы типа «Чего ты хочешь – отношений или повеселиться?» Карл решил воспользоваться онлайн-переводчиком, поэтому его сообщения выглядели довольно комично.

– В пятницу я свободен. Хотел бы познакомиться. Мне кажется, русские девушки очень красивые, как и английские мужчины! Ты кажешься мне милой, мне нравится разговаривать с тобой. Многие не разговаривают в «Тиндере», просто совпадают. Я, кажется, особенный. Вы любите меня?! Или хотите для начала встретиться?!

Диалог с Карлом пришлось прервать, потому что в личку постучался Абдурахман из ОАЭ. Сначала он поинтересовался, как звучит мое имя, и вообще очень прилично и вежливо общался. 26-летний мужчина пояснил, что несколько лет он живет в Эмиратах, а родом из Египта. Абдурахман признался, что любовь к Петербургу зародилась в нем не с первого взгляда.

– Мне не понравились первые час или два после прибытия. Но потом я немного отдохнул и вышел в город ночью. После я подумал, что это один из моих любимых городов. Здесь прекрасная архитектура, особенно если любоваться на нее, путешествуя ночью по каналам.

О русских девушках Абдурахман, как выяснилось, не наслышан. Это, конечно, странно, учитывая тот факт, что он родился и вырос в Египте. На всякий случай, я предупредила его быть осторожнее под мостами, чтобы не стукнуться головой, и с русскими девушками, потому что не все знакомятся с иностранцами, руководствуясь исключительно добрыми намерениями. В ответ он рассмеялся.

– Я думаю, что русские девушки всегда были очень милыми и красивыми. Теперь я знаю, что они еще и добры с их советами о мостах и местных барышнях!

За полчаса с момента регистрации Tinder выдал мне 25 иностранцев, которым я понравилась. Если бы у меня была цель найти себе партнера для прогулок, ужина или чего-нибудь поинтереснее, то одна бы я наверняка не осталась. Конечно, ни о каких серьезных отношениях, способных закончиться видом на жительство в другой стране, говорить не приходится. Хотя как знать. Петербург и белые ночи легко могут поспособствовать началу сумасшедшего интернационального романа.

К слову, в Госдуме так и не определились с тем, стоит вступать в интимные связи с иностранцами или нет. Глава комитета по вопросам семьи и детства Тамара Плетнева призвала россиянок отказаться от секса с гостями мундиаля, так как это может разрушить семьи и судьбы детей, которые рискуют стать безотцовщинами. А вот глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев считает иначе. По его мнению, смешанные союзы – это здорово, и чем их будет больше в нашей стране, тем лучше. К кому прислушаться – решайте сами.

Олеся Михайлова,

«Фонтанка.ру»