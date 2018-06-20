День в СИЗО приравняют к полутора — в колонии

Госдума согласна приравнять один день в СИЗО к полутора дням в колонии общего режима. Поправка в Уголовный кодекс РФ ждала своего часа 10 лет. Но впереди еще третье чтение.

Как сообщает 20 июня газета «Ведомости», накануне нижняя палата российского парламента во втором чтении одобрила поправки в УК РФ, меняющие зачет сроков предварительного заключения в общий срок наказания. Самое главное нововведение: один день в следственном изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии общего режима и в воспитательной колонии, а также к двум дням в колонии-поселении. Сейчас день в СИЗО равен дню в колонии. При этом правило «день за день» сохранится для отбывающих срок в тюрьмах, колониях особого и строгого режима.

Новые правила действуют и при домашнем аресте на время следствия: два дня дома равны дню в колонии – вне зависимости от строгости режима. Пока в таких ситуациях также используется правило «день за день».

При этом новый порядок не распространяется на осужденных за совершение особо тяжких преступлений, связанных с оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный строй страны, преступлений террористической направленности при особо опасном рецидиве. Льгот нет и для тех, кому смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы или 25-летним сроком.

Как отмечает издание, поправка в Уголовный кодекс была инициирована 10 лет назад. В феврале 2015-го ее приняли в первом чтении. Продвижение закона идет столь медленно из-за сложностей в согласовании с силовиками.

По мнению авторов нововведения, закон приведет к досрочному освобождению до 100 000 заключенных: поправки должны иметь обратную силу и позволят пересчитать сроки людям, уже находившимся в местах заключения к моменту их принятия.