Смертельное ДТП на КАД попало на видео. Цементовоз въехал в стоящие авто

Видеозапись момента смертельной аварии, произошедшей вечером 19 июня на КАД, выложил очевидец 20 июня в YouTube.

Как писала «Фонтанка», 19 июня около 21:40 на 58-м километре внутреннего кольца «ДАФ» с полуприцепом столкнулся с попутными «Дэу Матизом» и «Тойотой», пассажир «Матиза» скончался. Очевидцы отмечали, что у «Камри» оторвало колесо, «Матиз» якобы оттормаживался, а цементовоз-сухогруз его догнал. Выложенный ролик опровергает это утверждение.

«Цементовоз въехал в остановившиеся из-за поломки колеса «Камри» и «Матиз», в которых ехали два брата, в «Матизе» пассажир погиб», – сообщается в группе.

Видео: YouTube/Кирилл Смирнов

На записи видно, что две легковушки во второй полосе стоят на аварийках, а цементовоз едет, похоже, не снижая скорости: фонари (вероятно, стоп-сигналы) включаются перед самым моментом столкновения. Стоящие легковушки откидывает на несколько метров. Люди, находящие на проезжей части, спасаются – они разбегаются перед едущими машинами, но, к счастью, их никто не задевает. Мужчины в жёлтых жилетках (наверное, те самые братья), подбегают к «Камри», от которой фактически осталась только передняя часть, заглядывают в салон. То ли с переднего сиденья, то ли вообще из-под машины вылезает мужчина, своими ногами подходит к отбойнику – видно, как ему плохо.

Погибший же, судя по всему, находился в салоне «Матиза», «прилипшего» к большегрузу. Очевидцы рассказывали, что его оттуда вытаскивали. По словам Никиты, он умер через 5 минут после приезда МЧС. «Потом приехала скорая, глянули, как я понял, водитель уже скончался, поэтому не спешили. Пытались «Газелью» вытащить «Матиз», не получилось, дождались эвакуатора, – объясняет в группе Никита. – У «Тойоты» на ступице две шпильки оторвало, что случилось с остальными, непонятно».

«Проезжала, как раз когда «Матиз» и другая легковушка нашли друг друга <...>. Сигнал не выставили, ещё подумала, что снесут их, и что, может, от машин успеют отойти. Еду обратно, уже собрали «КамАЗ» (имеется в виду «ДАФ». – Прим. ред.), – рассказывает Наталья. «Матиз» и «Камри» стояли без знака и даже без аварийки, – подтверждает Светлана. – Слева у отбойника стояло колесо, все резко тормозили, «КамАЗ» (имеется в виду «ДАФ». – Прим. ред.), видимо, не успел».

«Проезжал в тот момент, когда водитель «Тойоты» бежал за колесом в крайний левый ряд, машины с трудом оттормозились и сманеврировали», – добавляет Илья.

Другая Наталья проинформировала конкретнее: «Никаких официальных данных нет. Предварительные: водитель большегруза, абсолютно трезвый, ехал с разрешённой скоростью. Стоящая впереди машина не выставила аварийные знаки, из-за чего произошёл наезд. Водитель опытный, за рулём много лет, безаварийная езда».

«Водила большегруза, похоже, как и я, футбол за рулём смотрел, – не стесняясь, предполагает Алексей. – Мне повезло в том, что я ехал не за «Камри», а в соседнем ряду справа, на два корпуса сзади. Колесо укатилось в левый ряд. Причём ещё метров 50 смотрел в зеркало заднего вида, и аварии не было».

Наезды на стоящее транспортное средство нередко происходят на КАД, где сложно сбросить скорость до нуля, даже если дистанция большая. При этом часто страдают люди, находящиеся в салоне или рядом с автомобилем на проезжей части, поэтому ГИБДД и дорожники настоятельно рекомендуют в случае вынужденной остановки выставить знак и уйти за ограждения.

На днях «Фонтанка» писала о последствиях похожей аварии на КАД, которую также спровоцировало колесо. По совпадению там тоже фигурировал «Матиз» – колесо лопнуло у него. Очевидцы остановились, чтобы помочь водителю «Матиза» и увезти с места ДТП женщину с маленькими детьми. И в них влетела «Шкода Фабия». Один человек, спасавший женщин и детей, погиб, другой уже полтора месяца борется за жизнь в больнице. Ему можно помочь материально.