Петербуржцы напили кофе более чем на 400 тыс. рублей для «Ночлежки»

Благотворительная организация «Ночлежка» подвела итоги акции «Эспресс-помощь». Напомним, в ходе этой акции посетители кафе, ресторанов, баров покупают кофе, а часть суммы заведения перечисляют на благотворительные цели – на помощь бездомным людям.

Как сообщили в «Ночлежке», петербуржцы напили кофе на 410 798 рублей. Всего в акции участвовало 150 заведений Петербурга. 28 экспертов провели консультации и мастер-классы в пользу благотворительной организации. Кроме того, был проведен конкурс иллюстраций в соцсетях. Три самые интересные работы были напечатаны на открытках, которые продавались в день акции в заведениях города.

Собранных денег хватит, чтобы специалисты по социальной работе, юристы и психологи «Ночлежки» помогли 31 бездомному. В среднем сопровождение одного человека длится четыре месяца: в зависимости от конкретной ситуации сотрудники благотворительной организации помогают восстановить документы, устроиться на работу, найти съемное жилье, вернуться к родственникам, уехать домой, получить пенсию, оформить инвалидность, устроиться в интернат, оспорить мошенническую сделку с недвижимостью и в итоге выбраться с улицы.

В общей сложности за 10 акций «Эспресс-помощь», проведенных в Петербурге, удалось собрать 1 978 936 рублей, а это значит, что 230 человек получили шанс выбраться с улицы с помощью специалистов «Ночлежки».

В благотворительной организации отметили, что с каждым годом «Эспресс-помощь» растёт: всё больше владельцев бизнеса, консультантов и волонтёров присоединяются к акции.

«Сегодня это красивое событие городского масштаба, которое меняет восприятие благотворительности и позволяет петербуржцам вот так просто и приятно сделать доброе дело за чашкой кофе. 11 ноября мы проведём одиннадцатую «Эспресс-помощь» в Петербурге и Москве. Это будет первое мероприятие «Ночлежки» в столице, где мы открываем отделение нашей организации», — рассказала Анастасия Садовникова, координатор кофейной акции «Ночлежки».