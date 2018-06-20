Киллера Гагиева экстрадировали в Москву после «венских каникул»

Из Вены в Москву экстрадирован Аслан Гагиев, обвиняемый в десятках заказных убийств. Об этом сообщает пресс-служба МВД 20 июня.

Предполагаемый глава преступной группировки, члены которой причастны к серии убийств на Северном Кавказе, был задержан на венском вокзале в 2015 году. По предварительным данным, в 2012–2013 годах Гагиев лично застрелил по меньшей мере шестерых человек и ранил еще троих.

Преступная организация, созданная и возглавляемая им, начала свою криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. На территории Москвы, Московской области и Северной Осетии участниками сообщества убиты 63 человека, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица. Часть участников ОПГ ранее были задержаны и приговорены к длительным срокам лишения свободы.