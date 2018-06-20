Спиртное подорожает: Минфин готовится к пересмотру минимальных цен на алкоголь

Министерство финансов России собирается в 2018 году пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское. Кроме того, могут быть введены МРЦ на вино и винные напитки.

Как пишут 20 июня «Известия», Росалкогольрегулирование (РАР) опрашивает производителей алкогольных напитков, чтобы провести «предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного». Эксперты уверены, что речь пойдет об увеличении цен, хотя официально это пока не подтверждается.

Напомним, минимальная цена бутылки водки в рознице сейчас должна составлять 205 рублей (за 0,5 л.), коньяка и других крепких напитков — 371 рубль (за 0,5 л.), шампанского — 164 рубля (за 0,75 л.). В последний раз МРЦ устанавливали в 2017 году. Минимальные цены на вино и винные напитки до сих пор никак не регулировались.