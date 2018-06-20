Спикер петербургского ЗакСа отказался от «курятника» в Курортном районе

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров отказался от аренды дачи в Курортном районе. Ранее журналисты заподозрили главу в получении участка по льготным условиям.

Как заявил журналистам 20 июня сам Макаров, он снимал домики и участки по полной коммерческой стоимости и даже пытался их отреставрировать, однако выяснил, что в таком случае он не получит никаких скидок на дальнейшую аренду, а цена после ремонта, наоборот, возрастет.

По словам Макарова, во всех цивилизованных странах работает именно такая система, а не та, что ему предложили чиновники. «С этими домиками в болотах, с ними надо что-то делать. Я рассчитывал, что когда-либо изменится законодательство и что-то можно будет сделать. Посмотрите на эти курятники – их никто не арендует», – заметил глава Законодательного собрания.

По его словам, он не понял повода внимания к нему журналистов. «Я декларировал эти домики, всегда отвечал на вопросы журналистов. Сейчас вроде и не выборы», – сказал он. Макаров добавил, что отказался от аренды сразу после того, как про домики написали журналисты. Ранее «Новая газета» предположила, что спикер ЗакСа арендует дачи по льготным условиям, как инвалид или многодетная мать.

Все три дачи, ранее занимаемые Вячеславом Макаровым, находятся по соседству друг от друга в поселке Солнечный. Спикер являлся непосредственным их арендатором. Соответствующие договоры сроком на 10 лет на две дачи были заключены в ноябре 2015-го, еще на одну – в сентябре 2016 года. Дачным фондом в Петербурге ведает ГУП ДО «Пригородное», подведомственное Управлению по развитию садоводства и огородничества Смольного.