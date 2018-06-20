Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%

Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта).

Первоначальный взнос не менее 15% от стоимости квартиры. Минимальная сумма кредита – от 300 000 рублей, максимальная сумма кредита – 60 млн рублей.

Сбербанк совместно с компанией «КВС» предлагают своим клиентам программу субсидирования. По этой программе застройщик возмещает банку недополученную прибыль, за счёт чего у клиента появляется возможность приобрести квартиру в ипотеку с более низкой ставкой от ПАО Сбербанк.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте http://www.sberbank.ru или в отделах продаж.

Субсидированная ставка от Сбербанка действует на объекты «Крылья» и 5 жилую группу второй очереди строительства ЖК «Новое Сертолово».

ЖК «Крылья» находится в престижном Московском районе Санкт-Петербурга, ЖК «Новое Сертолово» в экологически чистом районе Ленинградской области. Комплексы имеют хорошую транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Все квартиры застройщик передает владельцам с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту.

За консультациями по выбору квартиры и ипотечным программам, пожалуйста, обращайтесь в Отдел продаж ГК «КВС» по телефонам: (812) 645-5555, 8 800 505-64-55 (Звонок по России бесплатный).

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)

ЖК «Крылья» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/)