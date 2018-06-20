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20.06.2018 13:19

В Водоканале попросили петербуржцев не показывать гостям ЧМ, как купаться в фонтанах

Воздержаться от купания в фонтанах Петербурга просят горожан в Водоканале. Струящиеся потоки воды могут быть не только заразными, но и привести к травмам. Поэтому ими можно только любоваться и, желательно, на приличном расстоянии.

Как напомнили на предприятии 20 июня, городские фонтаны не подходят для утоления жажды, купаний и стирки. Водные процедуры могут привести к травмам для купальщиков и поломке оборудования. 

«Особенно опасно добавление в воду моющих средств. После таких хулиганских выходок работу фонтана приходится останавливать, чтобы полностью промыть систему и проверить всё оборудование. Повреждения химическими средствами могут вывести фонтан из строя на долгое время», — пояснили в Водоканале. 

Кроме того, воду из водометов пьют бродячие животные и городские птицы, поэтому состав жидкости далёк от стандартов гигиены. В Водоканале рекомендуют бережно относиться  к фонтанам и «не подавать негативный пример гостям чемпионата мира по футболу».

Ранее сотрудники Водоканала чинили фонтан в Александровском саду. Поломка обнаружилась накануне мундиаля. Поэтому оживлять водомет пришлось в сжатые сроки.


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