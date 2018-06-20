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20.06.2018 13:11

Полицейский, задержавший водителя-«тихохода» по «закону трех L», стал в США героем

Сотрудник полиции американского штата Индиана остановил на трассе I-65 автомобиль Chevrolet, двигавшийся очень медленно в крайне левом ряду. Сержант Стивен Уилес приказал водителю остановится, так как тот не уступал дорогу автотранспорту и не желал перестраиваться в правый ряд. А закон штата Индиана, известный как "закон трех L" (Left Lane Law), предписывает водителям, не соблюдающим предписанный скоростной режим, уступать дорогу остальному транспорту. Об этом 20 июня пишет NEWSru.com.

О инциденте, случившемся 16 июня, сержант написал в своем Twitter, сообщив, что позади автомобиля скопилось до 20 автомашин, но водитель не обращал на это внимания, не перестраивался и продолжал движение со скоростью 35 миль в час (56 км/ч), хотя на трассе ограничение скорости было установлено в 70 м/ч (113 км/ч).

Уилес и не представлял, что его запись вызовет такое количество откликов и лайков, а он станет героем телерепортажей и статей. Более 60 тысяч пользователей высказали одобрение действиям полицейского, отметив, что подобные "тихоходы" на дорогах вызывают крайнее раздражение участников дорожного движения.

Благодарные пользователи, уставшие от "тихоходов", "ползунков", "медляков" и "тугодумов", предложили наградить сержанта Уилеса медалью, организовать национальный парад в его честь, выдвинуть его на Нобелевскую премию, а также в обязательном порядке обязать местную полицию откомандировать этого сержанта в другие американские штаты, начав в первую очередь с Калифорнии. Многие водители заявили о намерении переехать в "райский" штат Индиана.

 

Американский гонщик, участник гонок IndyCar Грэхем Рахаль в Twitter назвал Уилеса своим героем. "Этот парень – мой герой. А такие водители – одно из моих самых больших разочарований! Хорошая работа".

Игрок Национальной футбольной лиги США и телезвезда Трой Айкман ретвитнул сообщение Уилиса, написав: "Ну, наконец-то!!!"

Обнаружив такой живой интерес к этой теме, сержант выступил по местному телеканалу, разъяснив еще раз водителям положения закона, принятого в штате Индиана в 2015 году. "Закон левой полосы" гласит, что левая полоса на трассах может использоваться только для обгона. Водители обязаны уходить на правую полосу в том случае, если сзади к ним приближается автомобиль на более высокой скорости с явным намерением обогнать. Водитель, который, двигаясь по левой полосе, не уступает дорогу догоняющим его на более высокой скорости автомобилям, подвергается штрафу в 500 долларов, даже если сам он двигался с разрешенной скоростью, а догонявшие водители превышали ее.

Как утверждают эксперты, освобождение левой полосы для быстрой езды способствует предотвращению конфликтов и повышению безопасности на дороге, устраняя угрозу аварий из-за хаотично перестраивания из полосы в полосу.

Этот закон был утвержден с июля 2015 года губернатором штата Индиана Майком Пенсом, который ныне является вице-президентом США. К тому моменту в большинстве американских штатов уже было запрещено медленно ездить по левой полосе, однако водителей-"тихоходов" все равно не наказывали.

Отметим, что медлительные водители во всем мире признаны самым раздражающим фактором на дороге. Согласно опросам общественного мнения, неоперативность и нерешительность раздражает около 45% опрошенных водителей. "Тихоходы" вызывают опасение у всех участников дорожного движения, так как их действия заставляют предполагать, что они хотят либо резко перестроиться, не включив поворотник, что у них что-то произошло с машиной или водителем, что они отвлеклись и не смотрят на дорогу, уткнувшись в телефон, или это вообще какой-то беспредельщик, который сейчас будете разворачиваться посреди дороги. Причин такого непонятного поведения медленных водителей может быть много, и невозможность понять их раздражает больше всего. Не жалуют медлительных водителей и сотрудники ГИБДД, подозревающие, что в такой машине может быть нетрезвый или неадекватный водитель.

В России за медленную езду также предусмотрено наказание. Пункт 11.6 Правил дорожного движения гласит, что в случае если вне населенных пунктов обгон или опережение тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого транспортного средства должен принять как можно правее, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства. С мая 2014 года в кодекс об административных правонарушениях был введен штраф для водителей-"тихоходов", нарушающих пункт 11.6 ПДД в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей. Действие закона распространяется на автодороги вне населенных пунктов.

Неудивительно, что действия сержанта полиции Стивена Уилеса, решившего наказать водителя, мешающего движению другого автотранспорта, вызвали такую благодарную реакцию.






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