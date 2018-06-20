Полицейский, задержавший водителя-«тихохода» по «закону трех L», стал в США героем

Сотрудник полиции американского штата Индиана остановил на трассе I-65 автомобиль Chevrolet, двигавшийся очень медленно в крайне левом ряду. Сержант Стивен Уилес приказал водителю остановится, так как тот не уступал дорогу автотранспорту и не желал перестраиваться в правый ряд. А закон штата Индиана, известный как "закон трех L" (Left Lane Law), предписывает водителям, не соблюдающим предписанный скоростной режим, уступать дорогу остальному транспорту. Об этом 20 июня пишет NEWSru.com.

О инциденте, случившемся 16 июня, сержант написал в своем Twitter, сообщив, что позади автомобиля скопилось до 20 автомашин, но водитель не обращал на это внимания, не перестраивался и продолжал движение со скоростью 35 миль в час (56 км/ч), хотя на трассе ограничение скорости было установлено в 70 м/ч (113 км/ч).

Уилес и не представлял, что его запись вызовет такое количество откликов и лайков, а он станет героем телерепортажей и статей. Более 60 тысяч пользователей высказали одобрение действиям полицейского, отметив, что подобные "тихоходы" на дорогах вызывают крайнее раздражение участников дорожного движения.

Благодарные пользователи, уставшие от "тихоходов", "ползунков", "медляков" и "тугодумов", предложили наградить сержанта Уилеса медалью, организовать национальный парад в его честь, выдвинуть его на Нобелевскую премию, а также в обязательном порядке обязать местную полицию откомандировать этого сержанта в другие американские штаты, начав в первую очередь с Калифорнии. Многие водители заявили о намерении переехать в "райский" штат Индиана.

I stopped this vehicle today for a left lane violation on I-65. The driver had approximately 20 cars slowed behind her because she would not move back to the right lane.



Again...if there are vehicles behind you, you must move to the right lane to allow them to pass. pic.twitter.com/tePjJ1Xigy — Sgt. Stephen Wheeles (@ISPVersailles) 16 июня 2018 г.

Американский гонщик, участник гонок IndyCar Грэхем Рахаль в Twitter назвал Уилеса своим героем. "Этот парень – мой герой. А такие водители – одно из моих самых больших разочарований! Хорошая работа".

Игрок Национальной футбольной лиги США и телезвезда Трой Айкман ретвитнул сообщение Уилиса, написав: "Ну, наконец-то!!!"

Обнаружив такой живой интерес к этой теме, сержант выступил по местному телеканалу, разъяснив еще раз водителям положения закона, принятого в штате Индиана в 2015 году. "Закон левой полосы" гласит, что левая полоса на трассах может использоваться только для обгона. Водители обязаны уходить на правую полосу в том случае, если сзади к ним приближается автомобиль на более высокой скорости с явным намерением обогнать. Водитель, который, двигаясь по левой полосе, не уступает дорогу догоняющим его на более высокой скорости автомобилям, подвергается штрафу в 500 долларов, даже если сам он двигался с разрешенной скоростью, а догонявшие водители превышали ее.

Как утверждают эксперты, освобождение левой полосы для быстрой езды способствует предотвращению конфликтов и повышению безопасности на дороге, устраняя угрозу аварий из-за хаотично перестраивания из полосы в полосу.

Этот закон был утвержден с июля 2015 года губернатором штата Индиана Майком Пенсом, который ныне является вице-президентом США. К тому моменту в большинстве американских штатов уже было запрещено медленно ездить по левой полосе, однако водителей-"тихоходов" все равно не наказывали.

Отметим, что медлительные водители во всем мире признаны самым раздражающим фактором на дороге. Согласно опросам общественного мнения, неоперативность и нерешительность раздражает около 45% опрошенных водителей. "Тихоходы" вызывают опасение у всех участников дорожного движения, так как их действия заставляют предполагать, что они хотят либо резко перестроиться, не включив поворотник, что у них что-то произошло с машиной или водителем, что они отвлеклись и не смотрят на дорогу, уткнувшись в телефон, или это вообще какой-то беспредельщик, который сейчас будете разворачиваться посреди дороги. Причин такого непонятного поведения медленных водителей может быть много, и невозможность понять их раздражает больше всего. Не жалуют медлительных водителей и сотрудники ГИБДД, подозревающие, что в такой машине может быть нетрезвый или неадекватный водитель.

В России за медленную езду также предусмотрено наказание. Пункт 11.6 Правил дорожного движения гласит, что в случае если вне населенных пунктов обгон или опережение тихоходного транспортного средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого транспортного средства должен принять как можно правее, а при необходимости остановиться, чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства. С мая 2014 года в кодекс об административных правонарушениях был введен штраф для водителей-"тихоходов", нарушающих пункт 11.6 ПДД в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей. Действие закона распространяется на автодороги вне населенных пунктов.

Неудивительно, что действия сержанта полиции Стивена Уилеса, решившего наказать водителя, мешающего движению другого автотранспорта, вызвали такую благодарную реакцию.

YES! YES! YES! A true hero. Please let this become a trend for highway patrolman everywhere. pic.twitter.com/3OAk0tiZQZ — Geezer211 (@Geezer211) 19 июня 2018 г.