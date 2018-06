Полицейский, задержавший водителя-«тихохода» по «закону трех L», стал в США героем

Сотрудник полиции американского штата Индиана остановил на трассе I-65 автомобиль Chevrolet, двигавшийся очень медленно в крайне левом ряду. Сержант Стивен Уилес приказал водителю остановится, так как тот не уступал дорогу автотранспорту и не желал перестраиваться в правый ряд. А закон штата Индиана, известный как "закон трех L" (Left Lane Law), предписывает водителям, не соблюдающим предписанный скоростной режим, уступать дорогу остальному транспорту. Об этом 20 июня пишет NEWSru.com.

О инциденте, случившемся 16 июня, сержант написал в своем Twitter, сообщив, что позади автомобиля скопилось до 20 автомашин, но водитель не обращал на это внимания, не перестраивался и продолжал движение со скоростью 35 миль в час (56 км/ч), хотя на трассе ограничение скорости было установлено в 70 м/ч (113 км/ч).

Уилес и не представлял, что его запись вызовет такое количество откликов и лайков, а он станет героем телерепортажей и статей. Более 60 тысяч пользователей высказали одобрение действиям полицейского, отметив, что подобные "тихоходы" на дорогах вызывают крайнее раздражение участников дорожного движения.

Благодарные пользователи, уставшие от "тихоходов", "ползунков", "медляков" и "тугодумов", предложили наградить сержанта Уилеса медалью, организовать национальный парад в его честь, выдвинуть его на Нобелевскую премию, а также в обязательном порядке обязать местную полицию откомандировать этого сержанта в другие американские штаты, начав в первую очередь с Калифорнии. Многие водители заявили о намерении переехать в "райский" штат Индиана.

I stopped this vehicle today for a left lane violation on I-65. The driver had approximately 20 cars slowed behind her because she would not move back to the right lane.



Again...if there are vehicles behind you, you must move to the right lane to allow them to pass. pic.twitter.com/tePjJ1Xigy