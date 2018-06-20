Кудрин рассказал о нарушениях в Роскосмосе на 760 млрд рублей

Счетная палата России по итогам 2017 года обнаружила нарушения на 1,865 трлн рублей. Причем почти половина из них — 760 млрд — пришлась на Роскосмос.

Как пишет «Росбалт» со ссылкой на «Прайм», об этом 20 июня во время выступления в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он подчеркнул, что общая сумма выявленных нарушений в прошлом году оказалась почти вдвое больше, чем в 2016-м. И уточнил, что по итогам проверок в Роскосмосе возбуждены уголовные дела. Уже удалось погасить задолженность космической корпорации перед бюджетом на 47 млрд рублей.

Всего в 2017-м Счетная палата направила 374 представления и 63 предписания, добавил Кудрин.