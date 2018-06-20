Слуцкий объяснил свой уход с Первого канала, и Навальный тут ни при чем

Российский футбольный тренер Леонид Слуцкий прокомментировал свой внезапный уход из комментаторов матчей чемпионата мира на Первом канале. Как оказалось, это связано с его работой в голландском клубе «Витесс».

«Мой контракт с Первым каналом изначально был рассчитан до 20 июня, 21 июня улетаю в «Витесс», 22-23 у нас уже будут тесты, а 24 июня я приступаю к работе в новом клубе», – цитирует Слуцкого издание news.ru со ссылкой на ТАСС.

Леонид Слуцкий успел прокомментировать четыре игры на Первом канале, включая матч Германия — Мексика, в ходе которого зрители вдруг несколько раз услышали имя известного оппозиционного политика. Рассуждая о ходе встречи, журналист Кирилл Дементьев сказал, что игрокам сборной Германии необходимо «показывать навальный футбол». В ответ его коллега, бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий пошутил: «Навальный играет в футбол? Интересно было бы глянуть». В этот момент в эфире повисла неловкая пауза. Прокомментировавший этот момент в соцсетях Василий Уткин больше не появится в эфире Первого на мундиале-2018.

Леонид Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России с ЦСКА (2013, 2014, 2016). В 2015-16 годы он возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда вышла на Евро-2016, но на самом чемпионате заняла последнее место в группе. В 2017 Слуцкий возглавил английский «Халл Сити», а в 2018 – «Витесс».