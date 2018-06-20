Пятеро погибших в ДТП в Крыму: «задние пассажиры торчали в торпеде»

Пять человек погибли в результате ДТП в Крыму. Как сообщает республиканское ГУ МЧС, поздно вечером 19 июня на трассе Симферополь – Николаевка около села Лекарственное столкнулись грузовой КамАЗ и «Тойота Королла».

В легковушке на месте скончались пять человек – водитель и четыре пассажира. Их тела извлекали из искорёженной машины сотрудники МЧС. Водитель грузовика не пострадал.

По словам очевидцев, «Тойота» влетела в грузовик слева, от удара у КамАЗа вырвало колесо.

«Грузовик выезжал с поля, а те летели. Один ещё жив был, когда вытащили – уже все», – рассказывает Катя в группе «Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД» «ВКонтакте».

«Жуткое зрелище... Бедные 5 людей, уже 2:00 ночи, а их всех не достали ещё. Все 5 в торпеде приплюснуло», – пишет Злата. Данил подтверждает: «Оформлял ДТП мой товарищ. Там без шансов. Задние пассажиры торчали в торпеде».

«Видела торчащую руку и склоненную голову посреди смятого железа», – добавляет Катерина. У Евгения детали ещё страшнее: «Там у одного парня аж мозги свисали».

«Ехал с Севастополя в Симферополь, тоже видел эту жесть, аж самому плохо стало. Обратно возвращался через Бахчисарай, чтоб лишний раз на такое не смотреть», – делится впечатлениями Павел.

Полиция проводит проверку по факту ДТП, выясняются все обстоятельства и степень вины участников.