В день победы российской сборной рестораторов Петербурга огорчил снос шести террас

В день триумфальной победы сборной России над командой Египта в матче ЧМ-2018 рестораторы Петербурга недосчитались шести веранд и трех террас. Как сообщили читатели «Фонтанки», 19 июня были принудительно ликвидированы сразу три пристройки на Малой Садовой улице — у ресторанов «Дубай», «Жасмин» и «Большая Кухня»; летние кафе Burger King в Александровском парке, Manneken Pis на Каменноостровском и столики возле ресторана Denikin на улице Куйбышева.

В комитете по контролю за имуществом нашему корреспонденту рассказали, что рейд по выявлению несогласованных веранд проходил в Центральном и Петроградском районах.

В названных чиновниками районах дислоцируется большинство болельщиков, прибывших на чемпионат, и рестораторы рассчитывали на рост посещаемости заведений, однако ликвидация дополнительных посадочных мест оставила их без дополнительного дохода.

Напомним, предыдущий рейд комитета состоялся всего 5 дней назад – его сотрудники были замечены за сносом летних кафе «Чайникофф» на Лиговском проспекте, а также «Марчеллис» и «Две палочки» на улице Восстания.

Совещание, посвященное согласованиям летних кафе, состоялось в Смольном 18 июня под руководством вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана. Рестораторы пожаловались на сложность согласований и подняли вопрос о том, чтобы сделать летние кафе круглогодичными, в ответ Мовчан поручил создать рабочую группу для решения этих вопросов из чиновников и предпринимателей. Также замгубернатора предложил обратить внимание на московский опыт, где согласовать веранду проще.

За введение в Петербурге столичных правил ратует Федерация рестораторов и отельеров: в Москве выносные столики, если под ними нет помоста, можно установить, просто уведомив об этом чиновников. Предварительные согласования для этого не нужны.

По данным комитета имущественных отношений, в схеме размещения временной торговли сейчас около тысячи участков под летние кафе, около половины из них официально заняты. В 2016 году бизнесмены уже предлагали Смольному сделать веранды круглогодичными, но получили категорический отказ. Сейчас летние кафе могут работать с 1 мая по 30 сентября.