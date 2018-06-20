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20.06.2018 12:53

СМИ: У семьи Шуваловых нашли самолет за 70 млн долларов

У семьи бывшего первого вице-премьера, главы Внешэкономбанка Игоря Шувалова нашли новый самолет – Gulfstream G650. Его стоимость оценивается в 70 млн долларов.

Как пишет 20 июня Forbes, семье Шувалова принадлежит элитный дальнемагистральный бизнес-джет Gulfstream G650. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные Директората гражданской авиации Люксембурга. Согласно информации от 11 мая 2018 года, этот самолет оформлен на компанию Altitude X3 (зарегистрирована на Бермудах). На ту же фирму был оформлен и бизнес-джет Bombardier Global Express, о котором ранее сообщал оппозиционер Алексей Навальный и на котором якобы перевозили собак корги жены Шувалова. 

Представитель главы ВЭБа не стал комментировать эту информацию. Источник Forbes подтвердил, что семья Шувалова пользуется самолетом Gulfstream G650, однако владеет им бывший вице-премьер «не напрямую».


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