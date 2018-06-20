Россия осудила попытки США сделать из Совета по правам человека ООН «послушный инструмент»

Постоянное представительство России при ООН прокомментировало выход Америки из Совета по правам человека ООН, отметив, что у американцев не получилось подчинить своей воле СПЧ, и они остались в полном одиночестве на мировой арене.

«Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир, включая своих же традиционных союзников», – говорится в заявлении российского представительства при ООН.

Дипломаты также отметили, что совет остается «ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека», а не принадлежит той или иной стране. «К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают», – написано в обращении.

Напомним, что США 19 июня вышли из Совета по правам человека ООН, так как Америка, по словам постпреда США при ООН Никки Хейли, не захотела «оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека». Ранее американские дипломаты неоднократно критиковали деятельность совета.