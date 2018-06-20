Приглашаем на «Ипотечную субботу» в микрорайон «Ясно.Янино»

Мероприятие состоится 23 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж микрорайона «Ясно.Янино», который расположен в корпусе 7.3 первой очереди строительства.

На квартиры в ЖК «Ясно.Янино» действуют разные ипотечные программы. Жилой комплекс аккредитован ведущими банковскими структурами: Сбербанк, ВТБ, Банк «Санкт-Петербург», Райффайзенбанк и многими другими финансовыми организациями.

Квартиры в микрорайоне «Ясно.Янино» передаются покупателям с полной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту. Из окон верхних этажей открываются прекрасные виды на Санкт-Петербург. В жилом комплексе запроектирован широкий выбор типов квартир: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные. Все квартиры готовы к проживанию с момента получения ключей.

Специалисты отдела продаж помогут Вам выбрать подходящую квартиру, а сотрудники отдела ипотечного кредитования подробно расскажут об оптимальных условиях покупки.

Ипотечная суббота сэкономит Ваше время в будние дни. Ждем Вас в ближайший выходной в офисе продаж микрорайона «Ясно.Янино»!

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)