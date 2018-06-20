Выбежавшего на поле матча открытия ЧМ украинца оштрафовали

Украинский гражданин Кравченко должен будет выплатить штраф в 7 тысяч рублей за то, что выбежал на поле во время первой игры чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Как рассказали 20 июня «Фонтанке» в пресс-службе Хамовнического суда Москвы, первое административное дело против болельщика чемпионата мира рассмотрели 15 июня. Украинцу назначили штраф в 7 тысяч рублей и запрет на посещение спортивных мероприятий на полгода за то, что он 14 июня выбежал на поле стадиона «Лужники». Сам Кравченко признал свою вину.

Напомним, что матч открытия мундиаля Россия – Саудовская Аравия завершился победой россиян 5-0.