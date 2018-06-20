СК: Глава новгородского Роспотребнадзора брал взятки лечением зубов

Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявили руководителю Роспотребнадзора по Новгородской области Анатолию Росоловскому. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета 20 июня.

Как полагает следствие, в 2018 году Росоловский получил от директора птицефабрики «Белгранкорм — Великий Новгород» взятку «за общее покровительство и попустительство по службе». Сумму в размере 496 тысяч рублей госслужащий принял не в денежном эквиваленте, а в виде стоматологических услуг. Компания оплатила ему дорогостоящее лечение.

В отношении генерального директора ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки в крупном размере».

Оба фигуранта задержаны. Решается вопрос о мере пресечения.

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм» занимается производством мяса птицы, свинины и колбасных изделий. На предприятие под Великим Новгородом неоднократно жаловались местные жители. По их словам, фабрика регулярно сваливает кучи куриного помёта на поля, нарушая таким образом правила утилизации отходов.