Субботний день в кругу друзей

Сейчас добрососедские отношения и встречи во дворах снова набирают популярность. Компания «КВС» совместно с УК «КЭО-Сервис» с удовольствием организовывает мероприятия для сплочения соседей: "Как раньше".

23 июня приглашаем всех жителей ЖК «Линкор» провести весело и интересно субботний дней. Для вас будет организована веселая программа, а для ваших детей создана развлекательная зона с играми в классики, съедобное-не съедобное, резиночка и многое другое.

Если хорошо знать и доверять своим соседям – можно попросить приглядеть за ребенком на детской площадке, обратиться с помощью или оказать ее самому. Понимать, что всегда есть тот, с кем можно поделиться проблемами или весело провести время. И этот человек – ваш сосед – он совсем рядом, буквально за стеной.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Линкор» (застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте kvsnew.kvsspb.ru/obekty)