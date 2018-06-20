Министр труда Максим Топилин осторожно признал, что у людей, «находящихся на пороге пенсии», есть проблемы с трудоустройством. «Фонтанка» выяснила, что светит пожилым искателям работы сегодня — и через 10 лет. Совет дня: учитесь работать руками. Спасет и от артрита, и от безработицы.

Как известно, закон запрещает работодателям даже упоминать в вакансиях о том, что они ждут соискателей определенного возраста (пола, роста, цвета кожи), так как это — дискриминация. Поэтому официальной статистики, подтверждающей, что женщин берут на работу менее охотно, чем мужчин, а после 50 лет и вовсе не берут никого, не существует.

Но даже поверхностный анализ социальных сетей и форумов, на которых люди делятся историями своего трудоустройства, показывает: труднее все найти место на рынке труда женщине после 45. В социальных сетях даже стали появляться посты вроде «Ищу работу после 2037 года. О себе: бодрая боевая бабулька».

А если кроме шуток, женщине в нашей стране всю жизнь трудно. В 18-25 лет работодатель боится, что девушка устраивается к нему только затем, чтобы выскочить замуж, забеременеть и годами тянуть декретные. В 25-30 — родила первого, значит, собирается за вторым. После 30 — у нее же дети, она постоянно будет сидеть с ними на больничном или на родительские собрания отпрашиваться. А там уже: дети выросли, но ведь ей уже 45! Но в этом возрасте нелегко и мужчинам. Казалось бы — такой сотрудник уже «нагулялся», выпивать-веселиться по вечерам не будет, опыт есть, силы есть, а веры в эти силы со стороны работодателя нет. Форменные ножницы.

Практика же такова, что даже крупные компании, размещая вакансии на рекрутинговых сайтах, нет-нет да и вставят в тексты своих объявлений «рассмотрим соискателей любого возраста, особенно пенсионеров». При этом желательно, чтобы пенсионер был «молодым», «активным» и не имел вредных привычек вроде чтения и вязания в рабочее время.

При этом в самих рекрутинговых агентствах отмечают, что людей старше 45 лет приглашать на собеседования стали чаще — дефицит квалифицированных кадров все-таки есть во многих отраслях. Потому что в тяжелую экономическую годину все хотят сэкономить на обучении персонала.

«Последнее время наблюдаются пусть и небыстрые, но позитивные изменения в доле приглашений на собеседования или непосредственно на работу для людей старше 45 лет, – сказала «Фонтанке» руководитель отдела маркетинга HeadHunter по Северо-Западу Екатерина Скляренко. – После кризиса многие компании делают ставку как раз на опытных сотрудников, которых не нужно обучать. При этом компаниям важно выстраивать систему передачи знаний, формат наставничества. В этом плане возрастные и опытные сотрудники будут незаменимы, особенно в производственной сфере, строительстве, медицине, фармацевтике».

При этом с годами соискатели становятся все скромнее: если в 55-60 лет петербуржец в поисках работы рассчитывает на зарплату в 45 тысяч рублей, то в 60-65 лет – уже не более 40 тысяч.

В HeadHunter рекомендуют учить английский язык и учиться продавать все и вся — именно эти навыки будут приятны работодателю всегда, вне зависимости от вашего возраста.

Другая беспроигрышная стратегия — стать «топовым» специалистом в своей отрасли. Классного электрика или топового аналитика никто с работы не уволит, считает руководитель пресс-службы Surerjob Юлия Шарапова.

«Если ты хороший врач, хороший строитель, ты будешь востребован в любом возрасте, – говорит Юлия Шарапова. – Вопрос трудоустройства упирается в компетенции. У нас нет культуры повышения компетенций в течение жизни, нет понимания, что надо учиться постоянно, вкладываться в это. Если ты не учишься, ты не будешь востребован не через 10 лет, а уже завтра. А опытный и профессиональный пожилой сотрудник сегодня востребован в том числе в качестве ментора-наставника. От него работодатель не будет ждать трудовых подвигов по 16 часов в день, но такой наставник сможет поделиться с молодежью опытом, организовать рабочий процесс. И уровень его зарплаты может не отличаться от допенсионного».

Рекомендация Surerjob — учиться не только языкам и компьютерным наукам, но и ручному труду, приобретать ремесло. В регионах люди, владеющие ремесленными специальностями, получают столько же, сколько менеджеры по продажам. Мужчинам, конечно, проще: слесари, сантехники, механики и плотники востребованы всегда. Женщинам приходится рукодельничать, заниматься переводами и набором текстов.

«Объем вакансий для пенсионеров действительно меньше, чем для молодых людей, – сказала «Фонтанке» руководитель сайта Rabota.ru Анна Михалевская. – И большая доля таких вакансий подходит нынешним «молодым пенсионерам» в возрасте 55-60. Преобладают технические специальности. На рынке постоянно открываются вакансии токарей, слесарей, электромехаников. Многие работодатели прямо в вакансиях указывают, что готовы рассматривать и даже доучивать пенсионеров. Со стороны соискателя просят отсутствие вредных привычек, допуски и разряды, а также дисциплину.

Зарплатная вилка для мужчин в возрасте 35 000 – 50 000 руб. Для женщин чуть ниже: до 40000-45000 руб. Это вакансии операторов 1C, специалистов по документообороту, диспетчеров колл-центров и даже бухгалтеров, как в офисе, так и на удаленной работе».

Анна Михалевская отмечает, что ситуация с вакансиями после 60 лет гораздо сложнее. Сейчас в таком возрасте можно устроиться няней, репетитором, в АХЧ и охрану труда.

«Тем, кто приближается к пенсионному возрасту, стоит заранее подумать о том, чем вы сможете заниматься через 5-7-10 лет, – говорит Михалевская. – Уделите время посещению профильных выставок, изучению новых технологий и, главное, развитию отрасли, в которой работаете. Именно развитие в нынешней работе может стать страховкой от долгих поисков работы».

Вывод простой. Учитесь работать руками. И кран дома сможете починить, и без работы не останетесь. А еще — следите за здоровьем. Пенсионер должен быть активным. После 60 лет особенно пригодятся здоровые зубы. Ими придется держаться за ту работу, которая в тот момент у вас будет.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»