Иранцев-нелегалов, которые приехали в Россию налаживать спортивные связи, не пустили в Финляндию

В Выборгском районе Ленинградской области задержали двух граждан республики Иран, которые ночью собирались незаконно перейти российско-финскую границу.

Как стало известно "Фонтанке", иранцев 36 и 33 лет задержали в поселке Красный Холм около 11 часов вечера 19 июня, когда они планировали перейти в Финляндию. Ночью их доставили в полицию.

Граждане страны Персидского залива находились в России по туристическим визам, а целью их визита значились "спортивные связи". Скорее всего, их визит был связан с проходящим в России чемпионатом мира, хотя болельщики в основном прибывают с Fan ID, визы им не нужны. Отметим, в Европе опасаются наплыва нелегалов из-за мундиаля. Ранее немецкое издание Bild писало, что прибывшие в Россию фанаты из стран третьего мира могут попытаться таким образом добраться до европейских стран.

Судьбу неудавшихся нелегалов решит суд.