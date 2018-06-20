На Московском шоссе смяло две машины и полыхал микроавтобус

Два ДТП с возгоранием случились утром 20 июня на Московском шоссе под Петербургом.

Неподалёку от пересечения с Колпинским шоссе, в Пушкинском районе города, столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Ниссан» и задымились. На месте работали четыре кареты скорой помощи.

«У «Тура» нет передней части, у «Ниссана» задней. Что произошло, не видел. Ребята из машин вокруг помогают доставать людей из «Ниссана», – рассказал Максим в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Ехали мимо, мужчина на асфальте лежит, видно, которого вытащили», – добавляет Артур.

«Погибших на момент аварии не было, трое нуждались в госпитализации, все были в сознании, поэтому столько машин скорой: после ДТП одна скорая увозит одного пациента», – сообщает Мария.

По данным «Фонтанки», после ДТП два пассажира направлены в стационар.

Чуть позже перед поворотом на Тосно загорелся автобус. В «ДТП и ЧП» писали о предшествовавшем этому столкновении и о том, что «водила покоцан местами». По данным «Фонтанки», «Форд Транзит» загорелся из-за короткого замыкания в проводке, пострадавших нет.

Напомним, вчера в Петербурге несколько транспортных средств горели прямо на дорогах: утром BMW Х6 и Ford Focus на 1-м Муринском грели водителей, едущих мимо (фото, видео), а вечером на Камышовой улице огонь превратил пассажирский автобус в груду металлолома (фото).