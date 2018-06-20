«Победа» взыскала с пассажира 220 тысяч рублей за курение на борту

Курение на борту рейса «Победы» из Москвы в Гюмри обошлось пассажиру почти в 220 тысяч рублей. Минераловодский городской суд Ставропольского края 19 июня удовлетворил иск авиакомпании, сообщает пресс-служба «Победы» 20 июня. Компания уже выиграла три иска к курильщикам на общую сумму 700 тысяч рублей.

Инцидент произошел 21 сентября 2017 года. В салоне сработал датчик дыма из-за закуренной сигареты. Командир судна принял решение о вынужденной посадке в Минеральных Водах, чтобы исключить возгорание салона. Компания оценила расходы на посадку в 218,5 тысяч рублей и обратилась в суд.

Ранее компания выиграла еще два дела. В мае суд взыскал с пассажира, летевшего из Махачкалы в Москву, 260 тысяч рублей компенсации за вынужденную посадку. А в марте пассажир обратного рейса заплатил 230 тысяч рублей.

Отбиться от претензий авиакомпании удалось только жителю Тосно. В апреле Ленинградский областной суд отказал «Победе» в иске почти на 200 тысяч рублей из-за курения на борту.

С начала 2018 года самолеты «Победы» совершили 14 вынужденных посадок. Авиакомпания принципиально борется с курением на борту. «В случае срабатывания детектора дыма в полете экипаж выполняет вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту для исключения и предотвращения возгорания. Если причиной срабатывания датчика становится закуривший пассажир, он снимается с борта сотрудниками полиции и отстраняется от дальнейшего полета. Расходы за вынужденную посадку взыскиваются с нарушителей», – говорится в сообщении компании.