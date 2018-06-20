На Пятилеток летало «нечто»

Шквалистый ветер не стихает в Северной столице практически сутки. Непогода нанесла только материальный ущерб, среди людей пострадавших нет.

Как рассказали «Фонтанке» читатели 20 июня, ветер повалил две бетонные секции забора детского сада на улице Бестужевской в Калининском районе. По словам местных жителей, плиты упали на оживлённую тропинку. Никто из пешеходов не пострадал.

А на проспекте Пятилеток в Невском районе в воздух поднялось «нечто». Такой надписью горожане украсили дорожные ограждения, которые не устояли под порывами.

Автолюбители предполагают, что сильный боковой ветер мог также спровоцировать ДТП на дамбе.

В пресс-службе городского МЧС нашему изданию рассказали, что из-за сильного ветра спасателей вызывали 13 раз. Звонившие сообщали о поваленных деревьях и дребезжащей от ветра кровле. Пострадавших из-за непогоды нет. При этом ветреная обстановка в городе на Неве сегодня сохраняется.