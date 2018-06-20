Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах

Необычную тренировку провела сборная Англии по футболу вечером 20 июня на своей базе в Репино. Как сообщает официальный твиттер команды, британские футболисты устроили гонки в бассейне верхом на надувных единорогах.

Судя по фотографиям, сами игроки были в восторге от столь нетривиального упражнения. Напомним, сборная Англии в первом матче чемпионата мира в России 18 июня обыграла Тунис со счетом 2:1. Следующий матч англичане проведут 24 июня против сборной Панамы.