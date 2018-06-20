Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах
Необычную тренировку провела сборная Англии по футболу вечером 20 июня на своей базе в Репино. Как сообщает официальный твиттер команды, британские футболисты устроили гонки в бассейне верхом на надувных единорогах.
Recovery day, don’t worry @youngy18 , I’ve got you 📷 💥 #JLingzPhotography pic.twitter.com/Lqn4zRNEwz— Jesse Lingard (@JesseLingard) 19 июня 2018 г.
Судя по фотографиям, сами игроки были в восторге от столь нетривиального упражнения. Напомним, сборная Англии в первом матче чемпионата мира в России 18 июня обыграла Тунис со счетом 2:1. Следующий матч англичане проведут 24 июня против сборной Панамы.
Справка:
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная уже сыграла с Саудовской Аравией (5:0), впереди матчи с Египтом и Уругваем. Санкт-Петербург принимает 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.