Переехать в четырехкомнатную квартиру проще простого

Компания «КВС» предлагает своим клиентам – владельцам квартир в ЖК «Новое Сертолово» 3 очередь 1 пуск, улучшить жилищные условия. Благодаря предложению все владельцы одно-, двух-, трех-комнатных квартир могут переехать в четырехкомнатные.

В зачет нового договора пойдут фактически оплаченные метры по ранее заключенному договору. Для того, чтобы воспользоваться одним из вариантов программы «Квартира в зачет» от «КВС», Вам нужно внести первый взнос в размере от 15%. В течение 3 месяцев агентство реализует старую квартиру. Внесение оставшихся 85% от стоимости новой квартиры через 3 месяца.

Для всех обладателей дружной и большой семьи хороший вариант четырехкомнатная квартира. Здесь места хватит всем: для папы будет личный кабинет, для мамы большая гостиная, отдельная спальня для детей или свекрови с тещей. Организовывать пространство в такой большой квартире сплошное удовольствие. Микрорайон «Новое Сертолово» имеет хорошую экологическую обстановку, транспортную доступность, развитую инфраструктуру, а также есть своя служба безопасности, которая 24\7 следит за порядком в жилом комплексе.

Помочь с выбором четырехкомнатной квартиры, рассчитать и переоформить документы помогут менеджеры отдела продаж. Звоните по телефонам: + 7 812 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Новое Сертолово» (застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/)