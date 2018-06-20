После дождичка в четверг: Колесов пообещал новые осадки к концу рабочей недели

Новый дождь прольется над Петербургом «с четверга на пятницу». Такой прогноз дал утром 20 июня главный синоптрик города Александр Колесов.

В своем аккаунте в Facebook специалист посетовал, что вчерашнего ливня оказалось «маловато» для почвы, засохшей из-за редких осадков в городе на Неве.

«Выпало 7-10 мм, но надо бы еще, промочило только верхний слой. С нетерпением жду следующего циклона с четверга на пятницу, там должно добавить», – пишет Колесов.

«А нельзя там попросить побольше дождя, но выключить ветер? А то ведь по дамбе ездим, сдувает же!» – парируют специалисту горожане в комментариях.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что ливень вечером 19 июня затопил фан-зону на Конюшенной площади. Горожанам и туристам пришлось болеть за российскую сборную, стоя в лужах. А сильный боковой ветер на дамбе, как посчитали очевидцы, "помог" произойти дорожной аварии с несколькими участниками.