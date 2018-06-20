ЖК «Ясно.Янино» компании «КВС» - финалист Urban Awards
Жилой комплекс «Ясно.Янино» компании «КВС» вышел в финал премии Urban Awards в номинации: Ленинградская область, ЖК года комфорт-класса.
Среди ключевых параметров, которые оценивались для прохождения в финал были: расположение объекта, в том числе престижность района, экология, удаленность от центра города, транспортная доступность, обеспеченность торгово-развлекательной и социальной инфраструктурой, архитектурный проект и техническое оснащение комплекса, безопасность и благоустройство территории.
21 июня пройдет финальное голосование членов жюри. Победители Федеральной премии будут объявлены 5 июля.
ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)