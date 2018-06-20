ЖК «Ясно.Янино» компании «КВС» - финалист Urban Awards

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Среди ключевых параметров, которые оценивались для прохождения в финал были: расположение объекта, в том числе престижность района, экология, удаленность от центра города, транспортная доступность, обеспеченность торгово-развлекательной и социальной инфраструктурой, архитектурный проект и техническое оснащение комплекса, безопасность и благоустройство территории.

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