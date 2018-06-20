Нехватка канцелярии для депутата Щербаковой может стать причиной парламентского расследования деятельности главы Центрального района

Петербургские депутаты обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко с жалобой о плохом обеспечении приемной депутата, экс-главы Центрального района Марии Щербаковой. Ей не хватает аптечки, воды и скрепок.

Как говорится в депутатском запросе, направленном 20 июня, Щербаковой не предоставляют канцелярию и другие предметы, необходимые для работы в приемной. Вице-губернатор Константин Серов и глава района Андрей Хлутков объясняют отказ тем, что в постановлении правительства прописана обязанность предоставлять депутатам только мебель и компьютеры. Тем не менее, сама депутат с таким видением не согласна и уверена, что канцелярия должна быть поставлена в приёмную в течение двух недель со дня избрания депутата, а под понятием «обеспечение» как раз и стоит понимать поставку подобных предметов.

Во время рассмотрения депутатского запроса недовольство поведением главы Центрального района выразил вице-спикер Сергей Соловьев: «Сколько запросов вы уже отправили из-за воспрепятствования вашей депутатской деятельности? Я уже сбился со счета. Считаю, что это может быть темой для парламентского расследования», – заявил Соловьев.

В запросе, за который проголосовали 42 парламентария, Щербакова просит привлечь Хлуткова к административной ответственности.

Напомним, конфликт между Марией Щербаковой и главой администрации Центрального района Андреем Хлутковым длится почти год. Депутат несколько раз жаловалась на то, что ее преемник не публикует в районной газете информацию о ее деятельности. Георгий Полтавченко отвечал, что чиновники не могут вмешиваться в деятельность и редакционную политику СМИ. Конфликт обострился, когда по инициативе администрации в районе попытались сменить руководство «Единой России», скинув с поста районного руководителя Щербакову.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров активно выступал на стороне депутата, он публично обвинял Хлуткова в травле Щербаковой и том, что он проявляет излишнюю инициативу и занимается политикой. На данный момент муниципальные образования района, чьи руководители выступили на стороне Хлуткова, проверяет Контрольно-счетная палата.