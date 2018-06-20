Началось строительство дороги к ЖК "Иван-да-Марья"

С сегодняшнего дня строительная компания КВС начала работы по строительству подъезда со стороны Лабораторного проспекта к ЖК "Иван да Марья".

Предполагается, что по окончании работ, оба корпуса будут обеспечены удобным проездом для автомобилей. Ориентировочный срок окончания строительства – июль 2018 года.

Жилой комплекс класса комфорт "Иван-да-Марья" располагается в тихом обжитом Калининском районе Санкт-Петербурга на земельном участке площадью 10590 кв.м на углу пр.Маршала Блюхера и Лабораторного пр. Комплекс оборудован детским садом и подземной автостоянкой на 158 машино-мест.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Иван-да-Марья" – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhiloy_kompleks_ivan_da_marya/dokumenty/