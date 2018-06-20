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20.06.2018 11:22

Началось строительство дороги к ЖК "Иван-да-Марья"

Началось строительство дороги к ЖК "Иван-да-Марья"
ГК «КВС»

С сегодняшнего дня строительная компания КВС начала работы по строительству подъезда со стороны Лабораторного проспекта к ЖК "Иван да Марья".

Предполагается, что по окончании работ, оба корпуса будут обеспечены удобным проездом для автомобилей. Ориентировочный срок окончания строительства – июль 2018 года.

Жилой комплекс класса комфорт "Иван-да-Марья" располагается в тихом обжитом Калининском районе Санкт-Петербурга на земельном участке площадью 10590 кв.м на углу пр.Маршала Блюхера и Лабораторного пр. Комплекс оборудован детским садом и подземной автостоянкой на 158 машино-мест.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Иван-да-Марья" – застройщик  ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhiloy_kompleks_ivan_da_marya/dokumenty/

 

 


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