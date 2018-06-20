После матча Россия - Египет со стадиона на Крестовском вывезли 33 грузовика мусора

135 дворников наводили порядок на стадионе «Санкт-Петербург» после завершения матча «Россия-Египет» в ночь на 20 июня. Им помогали три десятка единиц техники.

«Машины МПБО-2 сделали два круга. Из 164 контейнеров было собрано около 330 кубометров мусора», – отметили в комитете по благоустройству.

Если учесть, что средняя вместимость грузовика — 10 кубов, получается, собранные отходы и грязь вывозили на 33 машинах.

Вокруг фан-зоны на Конюшенной площади в это время наводили лоск более 30 человек.

Невский проспект, Малую и Большую Конюшеннве улицы, где радовались победе российской сборной тысячи болельщиков, отмывали до глубокой ночи. К утру дороги, тротуары и скамейки вымыли специальными шампунями.

Со счетом 3:1 победила египетскую сборную команда РФ. Россияне обеспечили себе выход в плей-офф.