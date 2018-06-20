Купол Дома Зингера поменял подсветку в честь победы сборной России

Компания «ВКонтакте» поменяла подсветку купола своей штаб-квартиры в доме Зингера на Невском проспекте в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе компании 20 июня, подсветку будут менять в честь всех победителей матчей чемпионата мира по футболу в Петербурге. Поскольку накануне триумфатором стала российская сборная, то и купол окрасился в бело-сине-красный триколор.

Напомним, 19 июня сборная России по футболу победила египтян со счетом 3:1 и практически наверняка обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата мира.