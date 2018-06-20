«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок

Еще
11:58 20.06.2018
Пришлите свою новость!
11:55
«Победа» взыскала с пассажира 220 тысяч рублей за курение на борту
11:52
На Пятилеток летало «нечто»
11:46
Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах
11:44
После дождичка в четверг: Колесов пообещал новые осадки к концу рабочей недели
11:38
Каждая вторая пачка сливочного масла из магазинов Петербурга оказалась фальсификатом
11:24
Нехватка канцелярии для депутата Щербаковой может стать причиной парламентского расследования деятельности главы Центрального района
11:18
После матча Россия - Египет со стадиона на Крестовском вывезли 33 грузовика мусора
11:06
Купол Дома Зингера поменял подсветку в честь победы сборной России
10:58
Три ДТП с мотоциклистами за утро: на Десантников мужчина разбился о столб насмерть
10:54
Прокуратура Петербурга через суд пытается закрыть сайт по продаже «веселящего газа»
10:45
Путин может выступить с вторым посланием Федеральному собранию за год
10:30
РФ ответит США ограничениями на товары стоимостью $93 млн
10:19
Троих сенегальцев поймали при попытке перейти российско-финскую границу
10:14
Кража, обсчет и падение из окна. Неприятности болельщиков в Петербурге продолжаются
09:52
Устроившим ДТП с тремя погибшими на Петергофском был офицер Минобороны
09:40
Тренер египетской сборной покинет пост после неудач на мундиале
09:07
Мосгорсуд не опубликует определение по делу Улюкаева из-за показаний Сечина
08:52
Недовольный Копитоша угрожал взорвать метро Петербурга
08:44
Слуцкий вслед за Уткиным прекращает комментировать ЧМ-2018
08:30
Российская школа через 2 года может отказаться от бумажных учебников
08:18
Немецкий «Шпигель» извинился за недооценку российской сборной
01:57
В Манеже покажут 400-летие Петербурга
01:45
Загулявшую болельщицу из канала Грибоедова доставал ОМОН
01:37
Театр post напомнит хиты эстрады 1980-х в новом спектакле
01:31
Лучшие фильмы Роберта Родригеса покажут на большом экране
01:14
Борис Вишневский предупредит о возвращении в миры братьев Стругацких
00:51
США вышли из Совета по правам человека ООН
00:43
МЧС: Петербург ждет ветреная среда
00:15
Дзюба о победе над Египтом: Гуляй, Россия! Наслаждайся!
00:09
Черчесов: Проблем у сборной России не было, нет и не будет
00:03
Милость, гнев и пустота: Эрмитаж показал буддийское искусство
19/06
Черчесов о победе над Египтом: Самый счастливый мой день еще впереди
19/06
Нас не остановить, как Дзюбу: после победы сборной России волна болельщиков накрыла Невский проспект
19/06
Главный тренер сборной Египта: Меня устроило то, как мы сыграли с Россией
19/06
Смертельное ДТП на КАД: из-за оторванного колеса бетоновоз зажевал «Матиз»
19/06
Россия обыграла Египет и впервые почти наверняка вышла в 1/8 чемпионата мира
19/06
Авария с маршруткой на Петергофском закончилась гибелью трех человек
19/06
Арена «Санкт-Петербург» установила новый рекорд посещаемости во время матча Россия — Египет
19/06
Салах отыграл один гол в матче с Россией на ЧМ-2018
19/06
Россия забила еще два Египту
19/06
Египтяне забили сами себе: Россия выходит вперед в матче против «фараонов»
19/06
На Камышовой сгорел пассажирский автобус
19/06
Первый тайм матча Россия — Египет завершился вничью
19/06
СМИ: Арестован бывший советник Чубайса, один из крупнейших российских инвесторов в Кремниевой долине
19/06
Смольный заглянет на дно речки Новой
19/06
Фан-зона полная, болельщиков больше не пускают
19/06
"Фараоны" vs "матрешки": день в Петербурге
19/06
Полиция Петербурга задержала анархистов за разрешенный митинг против пыток от 20 мая
19/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 19 июня
19/06
Состав сборной России на матч против Египта
19/06
Петербуржцам станет проще знакомиться с материалами для публичных слушаний
19/06
Петиция против пенсионной реформы набрала больше двух миллионов подписей
19/06
Салах сыграет против России с первых минут
19/06
СМИ: США выходят из Совета по правам человека ООН
19/06
СМИ: В Москве за шпионаж в пользу Румынии арестована член правления «Интер РАО»
19/06
«На Фонтанке стадион построили?»: дождь налил Петербургу пробок
19/06
Саудовская Аравия хочет сделать Катар островом
19/06
На стройке Лахта Центра демонтирован последний кран
19/06
«Девчонок жалко»: в Красном Селе «Лада» разбилась об автобус
19/06
Развязку к «Экспофоруму» не успеют построить к ПМЭФ-2019
19/06
Робби Уильямс объяснил средний палец на открытии ЧМ
19/06
«Водоканал» защитит стадион «Санкт-Петербург» от затопления во время матча Россия - Египет
19/06
СМИ: Суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» в Англии
19/06
Американские товары станут дороже: их обложат дополнительными пошлинами
19/06
ФАС объявила и объяснила стабилизацию цен на бензин
19/06
Петербургским анархистам продлили арест, фотографа Френкеля снова задержали
19/06
Осуждённый за теракт марокканец может выйти досрочно и остаться жить в Финляндии
19/06
Букмекеры ставят на сборную России в матче с Египтом
19/06
Лаборатория Александринского театра обыграет тургеневский «Дым»
Предыдущие новости
Архив материалов
Туризм Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
20.06.2018 11:05

«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок

«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.

Минераловодский городской суд Ставропольского края 19 июня 2018 года полностью удовлетворил иск «Победы» к нарушителю, по вине которого экипаж рейса DP855 по маршруту Москва-Гюмри совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах 21 сентября 2017 года для исключения возможности возгорания самолета. Сумма иска составила 218,453 тыс.руб. (расходы авиакомпании, понесенные из-за вынужденной посадки).

Ленинский районный суд Махачкалы 14 мая 2018 года удовлетворил иск «Победы» к нарушителю, по вине которого экипаж рейса DP188 по маршруту Махачкала-Москва совершил вынужденную посадку в Волгограде 15 августа 2017 года для исключения возможности возгорания самолета. Решение суда вступило в силу. Сумма взыскания составила 258,687 тыс.руб.(расходы авиакомпании, понесенные из-за вынужденной посадки).

Кроме того, Карабутахкентский районный суд Республики Дагестан 12 марта 2018 года удовлетворил иск «Победы» к нарушителю, по вине которого 3 августа 2017 года экипаж рейса DP189 Москва-Махачкала совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Сумма взыскания составила 229,772 тыс.руб.(расходы авиакомпании, понесенные из-за вынужденной посадки).

««Победа» стала первой авиакомпанией в России, которая жестко борется с курильщиками на борту – как с угрозой возгорания. Первый судебный процесс был проигран в Ленинградском суде из-за того, что мы на тот момент не учли всех тонкостей оформления и процедур. Но сейчас мы научились все правильно документировать и будем плотно работать с приставами по взысканию с нарушителей всех сумм до копейки. Рекомендуем всем потенциальным курильщикам сто раз подумать, прежде чем покурить на борту «Победы»», – заявил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.
 

«Победа» считает недопустимым нарушение правил на борту, особенно связанных с обеспечением безопасности полетов. Курение на борту воздушного судна создает серьезную угрозу безопасности и по этой причине категорически запрещено, соответствующая информация доводится до пассажиров как до заключения договора перевозки, так и в течение всего полета.

В 2018 году выполнено 14 вынужденных посадок, спровоцированных дебоширами. Авиакомпания намерена добиваться справедливого наказания для каждого нарушителя, создающего угрозу жизни и здоровью пассажиров и экипажа.

 

 

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05

«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19

Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»

Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09

Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России

Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Интурист» отменяет полетную программу в Анталью из Петербурга
Вся Россия летит на Кипр и в Сочи на выходные
Иностранным автобусам разрешили заменить «Глонасс» на «Платон» на время ЧМ-2018
Смольный продолжит борьбу за логотип Артемия Лебедева
Визы Омана россиянам выдадут на границе
Глава Крыма: Четверть туристов приезжают к нам с Украины
Петербургские туристы в Тунисе почувствовали себя заложниками из-за атаки протестующих
Заподозренную в неуплате налогов главу туроператора не отпустили под залог 1,5 млн рублей
Петербургского туроператора заподозрили в экономии на налогах
Пулково увеличил пассажиропоток на 10%
10 мест, где искупаться после работы
Шесть мест в Таллине, где вы еще не были
Эра невезения: Почему тысячи болельщиков могут застрять на границе Петербурга
Круиз Андрея Мушкарева в Смольном окончен
Банки заплыли в «Речной фасад»
Импортозаместить Booking.com
Приедет ли «Битва наций» в Петербург
Зачем Смольный судится с советчиками
Куда дешево улететь на майские праздники
Свазиленд теперь - точно не Швейцария
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Сборная Англии тренируется в Репино верхом на надувных единорогах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Нас не остановить, как Дзюбу: после победы сборной России волна болельщиков накрыла Невский проспект

"Фараоны" vs "матрешки": день в Петербурге

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
20.06.2018 11:05
«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок
Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38
Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России
В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.06.2018 14:46
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым
Аэрофлот в полном объёме сохранит перевозки в Крым летом 2018 года. Авиакомпания Россия увеличит количество рейсов до трёх в сутки, при этом провозная ёмкость возрастёт на 24%.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:53
Ввод Крымского моста не повлияет на цены авиабилетов в Симферополь
Аэрофлот не собирается повышать цены на билеты в эконом-классе в Крым на собственные рейсы и не будет сокращает количество рейсов в аэропорт города Симферополь.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
05.06.2018 15:01
«Победа» получила двадцатый Boeing 737-800
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» получила новый самолет Boeing 737-800, поставленный во флот компании напрямую с завода производителя в Сиэтле (США, штат Вашингтон). Двадцатый самолет авиакомпании позволит добавить в расписание компании не менее семи рейсов в сутки.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.