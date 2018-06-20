«Победа» в суде взыскала с курильщиков расходы из-за вынужденных посадок

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», выиграла три суда с нарушителями, которые закурили в самолете вопреки категорическому запрету и тем самым подвергли опасности жизнь и здоровье всех пассажиров рейсов DP189, DP188 и DP855.

Минераловодский городской суд Ставропольского края 19 июня 2018 года полностью удовлетворил иск «Победы» к нарушителю, по вине которого экипаж рейса DP855 по маршруту Москва-Гюмри совершил вынужденную посадку в Минеральных Водах 21 сентября 2017 года для исключения возможности возгорания самолета. Сумма иска составила 218,453 тыс.руб. (расходы авиакомпании, понесенные из-за вынужденной посадки).

Ленинский районный суд Махачкалы 14 мая 2018 года удовлетворил иск «Победы» к нарушителю, по вине которого экипаж рейса DP188 по маршруту Махачкала-Москва совершил вынужденную посадку в Волгограде 15 августа 2017 года для исключения возможности возгорания самолета. Решение суда вступило в силу. Сумма взыскания составила 258,687 тыс.руб.(расходы авиакомпании, понесенные из-за вынужденной посадки).

Кроме того, Карабутахкентский районный суд Республики Дагестан 12 марта 2018 года удовлетворил иск «Победы» к нарушителю, по вине которого 3 августа 2017 года экипаж рейса DP189 Москва-Махачкала совершил вынужденную посадку в аэропорту Минеральных Вод. Сумма взыскания составила 229,772 тыс.руб.(расходы авиакомпании, понесенные из-за вынужденной посадки).

««Победа» стала первой авиакомпанией в России, которая жестко борется с курильщиками на борту – как с угрозой возгорания. Первый судебный процесс был проигран в Ленинградском суде из-за того, что мы на тот момент не учли всех тонкостей оформления и процедур. Но сейчас мы научились все правильно документировать и будем плотно работать с приставами по взысканию с нарушителей всех сумм до копейки. Рекомендуем всем потенциальным курильщикам сто раз подумать, прежде чем покурить на борту «Победы»», – заявил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.



«Победа» считает недопустимым нарушение правил на борту, особенно связанных с обеспечением безопасности полетов. Курение на борту воздушного судна создает серьезную угрозу безопасности и по этой причине категорически запрещено, соответствующая информация доводится до пассажиров как до заключения договора перевозки, так и в течение всего полета.

В 2018 году выполнено 14 вынужденных посадок, спровоцированных дебоширами. Авиакомпания намерена добиваться справедливого наказания для каждого нарушителя, создающего угрозу жизни и здоровью пассажиров и экипажа.