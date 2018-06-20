Прокуратура Петербурга через суд пытается закрыть сайт по продаже «веселящего газа»

Закрыть сайт, посетителям которого предлагают «веселящий газ», требует через суд прокуратура Петербурга. Иск направлен в Кировский районный суд города.

Как сообщает 20 июня пресс-служба ведомства, в прокуратуру поступили обращения о том, что на одном из ресурсов Сети предлагают услуги по заправке баллонов закисью азота. Газ включен в госреестр лекарственных средств и отпускается только медицинским учреждениям. Его оборот в свободной продаже запрещен, в том числе дистанционно — через Интернет.

«Администратором доменного имени сайта является физическое лицо, зарегистрированное на территории Санкт-Петербурга», – пишет о сомнительном ресурсе, где предлагали «веселящий газ», прокуратура.

Надзор потребовал признать информационные материалы, распространяемые на этом интернет-сайте, запрещенными.