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20.06.2018 12:05

Как это сделано: производство шифера и других изделий из хризотилцемента

Знаете, что такое хризотилцемент? А волнистый шифер? Как правило, про шифер знают все, а вот то, что это только один из продуктов произведенных из хризотилцемнта, в курсе немногие
Как это сделано: производство шифера и других изделий из хризотилцемента
фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация

Поэтому сегодня мы расскажем вам о материале, которым по сей день покрыта значительная часть крыш в Российской Федерации и на территории СНГ. 

Как рождается хризотилцемент

Плоский лист, волнистый лист, трубы разного диаметра и прочности, декоративные отделочные материалы – вот самый скромный и общий список продукции их хризотилцемента. Как же происходит процесс производства хризотилцемента?

Хризотил – волокнистый минерал, который в народе называют «горный лен». Он расщепляется на тонкие, но упругие волокна, которые армируют готовое изделие.

Смесь из портландцемента и хризотила в соотношении 85% цемента, 10% минерального хризотилового волокна и 5% воды, перемешивают и отправляют на формование. В процессе формовки из листа удаляется лишняя вода, а листу придают волнистую форму или выравнивают. Затем лист затвердевает и набирает прочность. В сыром, незатвердевшем виде хризотилцемент крайне пластичен. Ему можно придать буквально любую форму.

Волнистый. Знакомый. Шифер

Настоящая знаменитость среди хризотилцементных изделий – волнистый шифер. Миллионы кровель смонтированы с использованием этого материала. При правильном монтаже и должном уходе шифер способен прослужить вам более 25 лет.

Современные технологии позволили усовершенствовать его. Теперь шифер выпускают окрашенным в массе, а листы могут иметь меньший размер, чтобы их можно было легко смонтировать в одиночку.

Непростой плоский лист

Плоские листы используются для наружной и внутренней облицовки зданий, в качестве несъемной опалубки, их используют для подготовки фундаментов, для сборной стяжки кровли, монтажа стеновых панелей по принципу «Сэндвич», устройства полов, подвесных потолков, ненесущих перегородок внутри зданий, обустройства беседок, ограждения лоджий, балконов, заборов. 

фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация
фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация

У этого вида хризотилцементной продукции множество ипостасей и форм применения. А в последнее время на основе плоского листа делают панели для навесных вентилируемых фасадов, которые долго служат, остаются неизменно красивыми и яркими.

Хризотилцементные трубы

Еще один важнейший продукт, который широко используется в разных сферах нашей жизни, но о котором почти не говорят – хризотилцементные трубы, которые в зависимости от давления транспортируемой жидкости делятся на напорные и безнапорные. Они имеют массу преимуществ перед другими материалами: не ржавеют, стойки к воздействию щелочной среды, долговечны и прочны.

фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация
фото предоставлено компанией Хризотиловая Ассоциация

На основе труб делают несъемную опалубку и столбчатые фундаменты, из напорных труб строят водопроводные сети, превосходящие по долговечности металлические трубопроводы.

Оценивая объем труб из хризотилцемента, используемых в ЖКХ, можно сказать точно – этот материал многократно доказал свое право на первенство, поскольку аналогов, сравнимых по характеристикам и цене, у него просто нет.

Хризотилцемент остается удобным, многофункциональным и привлекательным материалом, который подходит для разных сфер строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства ландшафта. А сравнительно низкая цена и множество вариантов применения делает его одним из наиболее популярных материалов на рынке.

Узнать больше о шифере, а также рассчитать стоимость кровли и сравнить цены с другими кровельными материалами можно на сайте «Шифер.рф»

 

 

 

 

 

 

 


 

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