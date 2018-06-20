Три ДТП с мотоциклистами за утро: на Десантников мужчина разбился о столб насмерть

Как минимум три мотоциклиста попали в ДТП утром 20 июня в Санкт-Петербурге. Один погиб.

Около 5:50 на перекрёстке улиц Десантников и Маршала Казакова мотоциклист обгонял фуру справа, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Перед мной ехал – вилял, – рассказывает Виталий. – Со светофора газ в пол, с правой стороны обходил фуру и не вошёл в поворот, врезался в столб, мот откинуло в сторону. Пробил сильно голову! Пульса сразу не было». Головой, по его словам, мотоциклист ударился о столб. Шлем улетел в другую сторону, и позже, когда всё зафиксировали, его, видимо, поднесли ближе к телу.

«Ехал в 5:55 утра, видел это все, стояла большая фура и разбитый мотоцикл, на обочине лежал парень без движения, с носа шла кровь, меня аж заколотило от увиденного», – добавляет Денис.

В группе «Мотосолидарность официальная страница» «ВКонтакте» называют имя погибшего.

Мотоциклист из Белоруссии попал в больницу после аварии, случившейся около 7 часов утра на набережной Обводного канала, 3, пишут в сообществе «Мотобратан». Мужчина, по предварительной информации, не вписался в поворот на виадуке в сторону площади Александра Невского.

Третье ДТП – также на Обводном канале. Оно, судя по всему, наименее серьёзное. «При попытке пересечь двойную сплошную автомобиль сбил мотоциклиста», – утверждает Любовь в «ДТП и ЧП». Николай подтверждает: «Ехал там и видел в зеркало. Водитель «Мазды» с правого ряда через все ряды хотел на разворот. В среднем ряду камазист выбегал из машины и что-то орал на «Мазду». Много кто ему сигналил. Ну и потом – результат на фото».

«Мотоциклист жив-здоров, стоят болтают с водителем «Мазды», – добавляет Константин.

Напомним, минувшим вечером в Петербурге произошло два смертельных ДТП. «Хонда» влетела в маршрутку ПАЗ и легковую «Ауди», погибли водитель – виновник ДТП (позже выяснилось, что он офицер Минобороны) и двое детей. На КАД из-за оторванного колеса бетоновоз зажевал «Матиз».