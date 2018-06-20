Путин может выступить с вторым посланием Федеральному собранию за год

Президент России Владимир Путин может выступить с вторым посланием к Федеральному собранию в 2018 году. Об этом 20 июня «Известиям» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что первое послание Путин в рамках четвертого срока может огласить как в конце 2018-го, так и в начале следующего года. В Кремле сейчас размышляют над обоими вариантами, окончательное решение не принято. Напомним, традиционно президент выступал с посланием к Федеральному собранию в декабре, однако в последний раз традиция была нарушена — Путин обратился к двум палатам парламента 1 марта 2018 года. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко ранее подчеркивал, что обращение к парламенту — право главы государства, и он может реализовать его, «когда сочтет нужным».